Курс евро снижается к доллару на фоне напряженности вокруг Турции

Аналитики отмечают риски для турецкой экономики и развивающихся экономик от сложившейся ситуации, однако Европе, по их мнению, масштабный кризис не грозит.

Единая европейская валюта в ходе сегодняшних торгов слабеет к доллару США, поскольку инвесторов беспокоит ситуация в Турции после обвала лиры до очередного исторического минимума.

Курс евро к американской валюте опустился до $1,1378 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1411. При этом курс доллара к японской нацвалюте снизился до 110,25 иены со 110,81 иены, пишет rosbalt.ru.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднялся на 0,14% до 96,49 пункта.

Экономические риски, связанные с Турцией, приводят к удорожанию иены и доллара, которые в этой ситуации выступают в роли более безопасных активов. Это, в свою очередь, оказывает давление на евро.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение в 2 раза пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Биржи Европы на этом фоне в пятницу закрылись снижением. Наибольшее давление было оказано на банковский сектор. Курс турецкой лиры в ночь на понедельник обновил очередной исторический минимум в 7,1326 лиры за доллар.

Аналитики отмечают риски для турецкой экономики и развивающихся экономик от сложившейся ситуации, однако Европе, по их мнению, масштабный кризис не грозит.

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