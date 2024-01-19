Каким будет курс тенге к доллару на следующей неделе

Национальная валюта Казахстана продолжает укрепляться. Тенге уверенно начал год, однако мнения аналитиков относительно того, будет ли сохраняться такая динамика и дальше, несколько разнятся. Что влияет на укрепление и как может сложиться курс на следующей неделе, в материале Zakon.kz

На торгах в пятницу, 19 января, доллар снизился до отметки 450 тенге. По сравнению с началом месяца нацвалюта укрепилась на 7 тенге (курс доллара 3 января составлял 457,06 тенге).

Фото: KASE

С точки зрения аналитиков финансового рынка Казахстана, во много сила тенге зависит от политики которую проводит Национальный банк. Аналитик Alpari Анна Бодрова считает, что на текущий момент конъюнктура для тенге сформировалась более чем положительной.

"Силой тенге обязан действиям Нацбанка, который наращивает объемы продаж иностранной валюты. На таком фоне у импортеров нет проблем с доступом к долларам и евро, и их курсы постепенно снижаются". Анна Бодрова

По ее словам, на данный момент тенге стоит около своих полугодовых максимумов в паре с долларом, а также активно укрепляется в паре с китайским юанем. И на новой неделе этот фактор поддержки останется в силе.

В аналитическом центре АФК напомнили, что на сегодняшнем заседании комитет по денежно–кредитной политике ожидаемо снизил базовую ставку с 15,75% до 15,25%. Что по мнению аналитиков Ассоциации означает расширение дифференциала процентных ставок Нацбанка и Федрезерва. Привлекательность тенговых инструментов также снизится, что в перспективе может оказывать некоторое давление на обменный курс нацвалюты, полагают в АФК.

Однако финансовый консультант Расул Рысмамбетов считает, что пока, в течение первого квартала года не предвидится каких–то существенных причин для серьезного ослабления тенге. Он отмечает, что при отсутствии экстраординарных событий, нацвалюта будет двигаться в текущем коридоре, и в первом квартале может не превысить отметки в 465 тенге за доллар.

В целом эксперты ожидают, что на предстоящей неделе доллар США будет торговаться границах 448–456 тенге, евро – 490–500 тенге, рубль – 5,00–5,10 тенге, юань – 62–64 тенге.

Ранее, Zakon.kz сообщал, какие изменения может повлечь за собой снижение базовой ставки, принятое 19 января.