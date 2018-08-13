Уровень смертности снизился в Кызылординской области

За полгода на свет появились более 9000 младенцев.

В региональной Службе коммуникаций состоялся брифинг с участием руководителя областного управления здравоохранения Акмарал Альназаровой, на котором речь шла о новых проектах и программах в сфере здравоохранения, передает пресс-служба акима Кызылординской области.

Как отмечалось, в рамках госпрограммы развития здравоохранения РК "Денсаулық" на 2016-2019 годы в области проводится ряд мероприятий. Главным показателем считается увеличение продолжительности жизни населения. По Кызылординской области этот показатель достиг 72,2 лет (республиканский — 72,6). За последние шесть месяцев уровень смертности снизился до 8,1 процента, 9031 младенец появился на свет, что на 130 больше, чем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Младенческая смертность снизилась до 5,7 процента.

Запущен проект "Здоровый регион", соответствующий европейским стандартам. При поддержке акима области утвержден план мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний системы кровообращения на 2018-2021 годы. План предусматривает пять конкретных задач. К ним относятся контроль здоровья граждан от рождения до старости. То есть главная цель – это отказ жителей от вредных привычек, увеличение физической активности, правильное питание населения, полный медицинский осмотр. В результате таких мер, смертность от болезней системы кровообращения снизилась до 20,5 процента. В то же время по республике мы на 15 месте.

Для раннего выявления онкологических заболеваний в области около 170 тысяч человек прошли скрининговое обследование. По его результатам у 61 кызылординца обнаружена злокачественная опухоль 1 степени.

В области стабилизированы основные эпидемиологические показатели туберкулеза. Проведена паспортизация и картографирование всех очагов туберкулезной инфекции. Более двухсот тысяч жителей прошли флюорографическое обследование.

Одна из наиболее важных задач здравоохранения - предоставление своевременной медицинской помощи при ДТП. В связи с этим, на базе медучреждений, расположенных неподалеку от трасс республиканского значения, открыты 13 медицинских пунктов. Это позволило снизить показатели смертности в случае ДТП до 38 процентов.

В области работают 2488 врачей, 9301 средний медицинский работник. За шесть месяцев 2018 года дефицит врачей удалось сократить до 22,4 процента. В прошлом году были приглашены 143 врача.

Для лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне в рамках гарантированного объема медицинской помощи бюджет 2018 года увеличен в два раза и составил 6 миллиардов 431 миллион тенге.

Растет количество получателей высокотехнологичной медицинской помощи. 2248 жителей области получили эту помощь в больницах и научных центрах республиканского значения в Алматы и Астане.

Как отметила руководитель ведомства, все областные медицинские учреждения на сто процентов обеспечены информационной системой, на восемьдесят – Интернетом. 15 лечебно-профилактических учреждений оснащены новыми установками для телемедицины.

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