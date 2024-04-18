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Как снизить уровень смертности из-за курения – исследование

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 00:23 Фото: pixabay
Группа британских ученых из Ноттингемского университета и других научных учреждений выяснила, что предложение поддержки в отказе от сигарет среди проходящих скриннинг рака легких людей эффективно снижает количество курильщиков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание European Respiratory Journal, это сокращает потенциальные человеческие потери из-за связанных с курением болезней.

Отмечается, что в рамках эксперимента специалисты проконсультировали 2150 человек, проходивших обследование на выявление рака легких и остающихся курильщиками. Им рекомендовали вступить в программу отказа от пристрастия к табаку, пообещав содействие.

В результате 89% опрошенных приняли предложение, а 75% согласились получать еженедельную поддержку. Спустя месяц 323 человека (15%) сообщили, что им удалось бросить курить, а 266 из них согласились сдать анализы, подтверждающие отказ вредной привычки.

Ученые отметили, что во время медицинского обследования люди склонны прислушиваться к рекомендациям врачей, и это дает им возможность значительно улучшить свое здоровье, снизив риск развития рака и других серьезных заболеваний.

Ранее ученые рассказали, что насколько тяжело отказаться от сигарет.

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