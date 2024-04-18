Как снизить уровень смертности из-за курения – исследование
Как пишет издание European Respiratory Journal, это сокращает потенциальные человеческие потери из-за связанных с курением болезней.
Отмечается, что в рамках эксперимента специалисты проконсультировали 2150 человек, проходивших обследование на выявление рака легких и остающихся курильщиками. Им рекомендовали вступить в программу отказа от пристрастия к табаку, пообещав содействие.
В результате 89% опрошенных приняли предложение, а 75% согласились получать еженедельную поддержку. Спустя месяц 323 человека (15%) сообщили, что им удалось бросить курить, а 266 из них согласились сдать анализы, подтверждающие отказ вредной привычки.
Ученые отметили, что во время медицинского обследования люди склонны прислушиваться к рекомендациям врачей, и это дает им возможность значительно улучшить свое здоровье, снизив риск развития рака и других серьезных заболеваний.
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