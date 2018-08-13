ДУМК объявило о начале праздника Курбан-айт

Жертвоприношение следует совершать после праздничной молитвы до захода солнца третьего дня.

Духовное управление мусульман Казахстана объявляет о начале праздника Курбан-айт - 21 августа 2018 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДУМК.

В этом году, согласно мусульманскому календарю, первый день месяца Зуль-хиджа приходится на 12 августа и день Арафа - на 20 августа.

День Арафа - это день поклонения паломников на горе Арафа. Для тех, кто не совершает хадж, пост в этот день является мустахабом (желательным). В хадисе, переданным Абу Катадой, говорится: «Пост в день Арафа служит искуплением за грехи прошедшего и будущего года...».

Закалывание жертвенного животного для мусульманина, имеющего материальный достаток и который не является путником, является уаджибом, то есть обязательным. Приносятся в жертву верблюды, коровы, овцы, а также козы. Один баран или одна овца приносится в жертву одним человеком. Что касается верблюда или крупного рогатого скота, то их можно принести в жертву за семерых человек.

Жертвоприношение нужно совершать после праздничной молитвы до захода солнца третьего дня.

Мясо жертвенного животного желательно разделить на три части. Одну часть нужно оставить для своей семьи, вторую часть оставить в качестве угощения для гостей, третью часть раздать неимущим.

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