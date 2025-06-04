ДУМК предупреждает казахстанцев о рисках перед праздником Курбан айт

До наступления праздника Курбан айт остались считаные дни. В преддверии этого Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) запустило официальную онлайн-платформу с целью упрощения и обеспечения прозрачности обряда жертвоприношения, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте за 4 июня 2025 года, данная платформа позволяет каждому гражданину, желающему совершить жертвоприношение, выбрать жертвенное животное и осуществить безопасный перевод денежных средств.

К сожалению, отмечают в ДУМК, существует вероятность использования этой благой инициативы в недобросовестных целях, а также совершения различных мошеннических действий.

"В связи с этим в целях защиты казахстанцев мы делаем важное предупреждение: во время празднования Курбан айт некоторые неустановленные лица и организации могут создавать поддельные сайты для совершения жертвоприношений, вводя население в заблуждение и используя переведенные средства в иных целях. Ввиду изложенного призываем всех проявлять бдительность". Пресс-служба ДУМК

Далее сказано, что ДУМК призывает совершать жертвоприношения исключительно через официальную и надежную платформу.

"Будьте осторожны с подозрительными сайтами и предложениями от неизвестных лиц. Это главный способ обеспечить безопасность ваших средств и искренность намерений". Пресс-служба ДУМК

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Ранее в ДУМК опубликовали таблицу, в которой указано время праздничного намаза на Курбан айт в различных регионах страны.

Также о том, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в Казахстане в этот день, можно прочитать по следующей ссылке.