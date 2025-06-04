#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
512.1
583.64
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
512.1
583.64
6.5
Общество

ДУМК предупреждает казахстанцев о рисках перед праздником Курбан айт

Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 12:26 Фото: Zakon.kz
До наступления праздника Курбан айт остались считаные дни. В преддверии этого Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) запустило официальную онлайн-платформу с целью упрощения и обеспечения прозрачности обряда жертвоприношения, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте за 4 июня 2025 года, данная платформа позволяет каждому гражданину, желающему совершить жертвоприношение, выбрать жертвенное животное и осуществить безопасный перевод денежных средств.

К сожалению, отмечают в ДУМК, существует вероятность использования этой благой инициативы в недобросовестных целях, а также совершения различных мошеннических действий.

"В связи с этим в целях защиты казахстанцев мы делаем важное предупреждение: во время празднования Курбан айт некоторые неустановленные лица и организации могут создавать поддельные сайты для совершения жертвоприношений, вводя население в заблуждение и используя переведенные средства в иных целях. Ввиду изложенного призываем всех проявлять бдительность".Пресс-служба ДУМК

Далее сказано, что ДУМК призывает совершать жертвоприношения исключительно через официальную и надежную платформу.

"Будьте осторожны с подозрительными сайтами и предложениями от неизвестных лиц. Это главный способ обеспечить безопасность ваших средств и искренность намерений".Пресс-служба ДУМК

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 12:26
ДУМК объявило 6 июня первым днем Курбан айта

Ранее в ДУМК опубликовали таблицу, в которой указано время праздничного намаза на Курбан айт в различных регионах страны.

Также о том, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в Казахстане в этот день, можно прочитать по следующей ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Из каких стран больше всего переезжают в Казахстан
Общество
12:38, Сегодня
Из каких стран больше всего переезжают в Казахстан
Почему ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 6 июня
Общество
12:09, Сегодня
Почему ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 6 июня
Dreame Technology: пресс-тур на "умную" фабрику и взгляд в будущее инноваций
Общество
10:33, Сегодня
Dreame Technology: пресс-тур на "умную" фабрику и взгляд в будущее инноваций
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: