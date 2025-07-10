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Политика

Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла США в Казахстане

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 13:43 Фото: flickr/Gage Skidmore
Белый дом планирует назначить Джули Стаффт послом в Казахстане. Теперь ее кандидатуру должны утвердить в Сенате. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт государственной администрации Соединенных Штатов.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Белого дома 9 июля 2025 года, на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединенных штатов Америки в Казахстане выдвинули Джули Стаффт из Огайо.

Также опубликован список кандидатур на должность послов США в Малайзии, Таиланде и Шри-Ланке.

Джули Стаффт ранее работала в посольствах США в Молдове, Джибути, России, Эфиопии и Польши. Также занимала должность управляющего директора по визовым услугам и руководящую должность в Совете национальной безопасности США.

В США процесс назначения послов проходит в несколько этапов: президент направляет кандидатуру в Сенат, где ее рассматривает Комитет по международным делам, при необходимости проводя слушания. После одобрения вопрос выносится на голосование в Сенате.

Более двух лет послом США в Казахстане был Дэниел Розенблюм. 5 декабря 2024 года он сообщил об отставке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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