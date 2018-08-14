Обвиняемым в многомиллионных хищениях бухгалтерам горбольницы дали последнее слово
Сегодня сотрудники четвёртой горбольницы возместили ущерб государству на сумму чуть более 61 млн тенге.
Судья Турксибского районного суда Алматы предоставил последнее слово обвиняемым сотрудникам горбольницы №4 в хищении и растрате более 336 млн тенге, передаёт Zakon.kz.
Бывший главный бухгалтер больницы пояснила суду, что главная ее вина - халатность в работе. По её словам, она лишь доверилась своим подчиненным. Ранее потерпевшая сторона согласилась с прокурором и попросили суд отменить несколько статей, по которым она обвинялась - за подделку диплома и изготовление поддельных документов. Прокурор попросил обвиняемой 9 лет заключения свободы.
"Я виновата, доверяла своим девочкам. Деньги у них я не брала. У них нет видео и аудио записей, свидетелей, что я брала эти деньги. Я одинокая женщина. Моя ошибка в том, что доверилась коллегам и халатность в работе. У меня немалый возраст, прошу относиться с понимаем. Я погашу свою задолженность только своим родственникам. Остальное я не брала и погашать не собираюсь", - объяснила позицию подсудимая.
Одна из бывших подчиненных главного бухгалтера обещала суду возместить все потери государству. Девушка сказала, что уже продала часть имущества в счёт долга и ищет работу.
"Я продала квартиру и машину, все, что могла, я погасила. Не лишайте меня свободы, у меня дочь. По возможности остаток я буду погашать ежемесячно, устроюсь на новую работу", - перед выступлением девушка заплакала, однако смогла взять себя в руки и озвучить последнее слово.
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Последняя подсудимая, напротив, в последнем слове сказала, что действовала лишь как подчинённая. Она попросила не лишать ее свободы и погасить всю задолженность в ближайшее сроки.
"Я не согласна с главным бухгалтером, у меня нет доказательств против неё. Но Я тоже могу сказать, что ни в чем не виновата. Я предоставила карточки. Я признаю только те 28 млн тенге, что я перевела на своих близких. В суде было установлено, что на моем компьютере нет остальных операций. Я доверилась своему руководителю и подчинялась ему. В итоге все оказалось против меня. Прошу не лишать меня свободы, так как есть малолетний ребёнок. Я постараюсь в кратчайшие сроки погасить всю задолженность", - заявила девушка.
Как пояснил адвокат потерпевшей стороны, сегодня обвиняемые в хищении госсредств компенсировали лишь более 61 млн тенге.
Оглашение приговора подсудимым состоится 20 августа.
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