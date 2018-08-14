Сулейменов о тенге: Это не девальвация

Тенге, как докладывал Нацбанк, обесценился на 4,3% с начала года - Сулейменов.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов после заседания правительства ответил на вопросы журналистов. Они напомнили, что депутаты назвали текущую ситуацию с курсом валют "ползучей девальвацией", сообщает Zakon.kz.

"Смотрите, девальвация, здесь по термину можно спорить. Девальвация в том понимании, в котором мы привыкли, это резкое одномоментное изменение курса тенге, когда буквально за 1-2 дня. В целом тенге, сегодня докладывал Нацбанк, обесценился на 4,3% с начала года", - ответил он журналистам.

В свою очередь представители СМИ отметили, что после ослабления тенге казахстанцам "мало не показалось".

"Мало не показалось, но с точки зрения того, что это влияет на нашу макроэкономическую стабильность - это достаточно сдержанный пока эффект имеет", - пояснил глава МНЭ РК.

Ранее министр также сообщил, что рисков неисполнения бюджетных программ из-за колебаний курса нацвалюты нет.

"Риск исполнения бюджетных программ не ставится под сомнение, потому что, как и весь бюджет, он весь формируется в тенге", - отметил он, подчеркнув, что уточнение бюджета, которое бывает обычно в октябре, производится не только в связи с макроэкономическими факторами. Оно во многом зависит от исполнения бюджета и от хода развития экономики в целом.

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