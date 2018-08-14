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Краденых мобильных телефонов не выявлено - итоги полицейского рейда в Алматы

В ходе рейда было проверены 107 бутиков и 1127 телефонов на предмет криминального происхождения.

Фото : Zakon.kz14 августа 2018, 17:16

Сегодня, 14 августа, 20 мобильных групп полиции проверили торговые точки по продажам сотовых телефонов Алматы. По результатам рейда краденых мобильных устройств не выявлено, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

В отработке было задействовано свыше 70 сотрудников оперативных подразделений ДВД, Местной полицейской службы, а также Управления внутренних дел Бостандыкского района.

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"Речь идет о 20 мобильных группах, в распоряжении каждой из них имеется ноутбук со специальной базой "Похищенные вещи". В рубрике "краденые телефоны" имеются IMEI данные на похищенные мобильные устройства, официально заявленные в органы внутренних дел. В данном торговом доме всего имеется 235 точек по реализации мобильных телефонов и аксессуаров к ним. Сегодня в ходе рейда было проверены 107 бутиков и 1127 телефонов на предмет криминального происхождения. Краденых мобильных устройств не выявлено", - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

В полиции, между тем, отметили, что аналогичные рейды поэтапно будут проведены во всех торговых точках, где продают новые и подержанные мобильники. Их цель – выявление похищенных сотовых телефонов, а также лиц, занимающихся скупкой краденого.

"Сам по себе Алматы, как крупный финансовый и культурный центр очень привлекателен не только для добросовестных инвесторов, но и для любителей легкой наживы. Только в первом полугодии этого года силами Департамента пресечена преступления деятельность 29 групп, совершавших кражи личного имущества в общественных местах, а именно торговых центрах, рынках, складах, компьютерных клубах и др. Одновременно задержаны 159 воров-эпизодников, которым доказана вина в совершении 406 фактов краж чужого имущества. За указанный период за совершение карманных краж в маршрутных автобусах, рынках и торговых центрах задержано 261 карманных воров, которым доказана вина в совершении ими 307 карманных краж", - резюмировал подполковник Искаков.


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