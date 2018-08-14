Краденых мобильных телефонов не выявлено - итоги полицейского рейда в Алматы

В ходе рейда было проверены 107 бутиков и 1127 телефонов на предмет криминального происхождения.

Сегодня, 14 августа, 20 мобильных групп полиции проверили торговые точки по продажам сотовых телефонов Алматы. По результатам рейда краденых мобильных устройств не выявлено, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

В отработке было задействовано свыше 70 сотрудников оперативных подразделений ДВД, Местной полицейской службы, а также Управления внутренних дел Бостандыкского района.

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"Речь идет о 20 мобильных группах, в распоряжении каждой из них имеется ноутбук со специальной базой "Похищенные вещи". В рубрике "краденые телефоны" имеются IMEI данные на похищенные мобильные устройства, официально заявленные в органы внутренних дел. В данном торговом доме всего имеется 235 точек по реализации мобильных телефонов и аксессуаров к ним. Сегодня в ходе рейда было проверены 107 бутиков и 1127 телефонов на предмет криминального происхождения. Краденых мобильных устройств не выявлено", - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

В полиции, между тем, отметили, что аналогичные рейды поэтапно будут проведены во всех торговых точках, где продают новые и подержанные мобильники. Их цель – выявление похищенных сотовых телефонов, а также лиц, занимающихся скупкой краденого.

"Сам по себе Алматы, как крупный финансовый и культурный центр очень привлекателен не только для добросовестных инвесторов, но и для любителей легкой наживы. Только в первом полугодии этого года силами Департамента пресечена преступления деятельность 29 групп, совершавших кражи личного имущества в общественных местах, а именно торговых центрах, рынках, складах, компьютерных клубах и др. Одновременно задержаны 159 воров-эпизодников, которым доказана вина в совершении 406 фактов краж чужого имущества. За указанный период за совершение карманных краж в маршрутных автобусах, рынках и торговых центрах задержано 261 карманных воров, которым доказана вина в совершении ими 307 карманных краж", - резюмировал подполковник Искаков.

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