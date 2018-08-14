В Алматы радикал-убийца полностью изменил жену и вывез ее с ребенком на войну

После замужества Роза перестала общаться со своими родственниками, стала избегать даже собственных родителей.

В семье Алии и Наримана Бескарагаевых (здесь и далее имена и фамилии изменены) из поселка Кордай Жамбылской области случилась беда: одна из трех дочерей, старшенькая Роза, 2015-м вместе с мужем Гани и двухмесячной дочкой на руках тайно уехала в Сирию, и уже почти год как от нее нет никаких вестей. Родители в отчаянье и просят государство помочь найти их и вернуть на Родину. С этой целью они вместе с другими родственниками приехали в редакцию Zakon.kz.

- Недавно на вашем сайте был опубликован материал о казахстанских детях, которые находятся сейчас в Сирии и Ираке и хотят вернуться домой, им там плохо, они испытывают голод, нужду, болезни, страх, их жизнь в опасности. Прочитав этот материал, мы тоже решили приехать к вам и рассказать о нашей девочке, в надежде найти ее и вернуть домой, - говорит Зауре, родная тетя Розы. - Она образованная, грамотная девушка, окончила русскую школу, затем поступила на грант в Казахский национальный педагогический университет имени Абая в Алматы, получила диплом дефектолога-логопеда и два года работала в Каскелене. Много читает, очень любит детей, занимается рукоделием - вышивает, шьет корпе, рисует. Спокойная, рассудительная, аккуратная, чистоплотная и тут вот такое вот, уехала в Сирию с мужем. Нехороший ей муж попался...

Роза из простой, благополучной казахской семьи. Родители добрые, открытые люди. Живут дружно, соблюдают национальные обычаи и традиции, с многочисленными родственниками общаются хорошо. Роза тоже такая же была, но, выйдя замуж, вдруг резко изменилась, перестала поддерживать отношения с родными, стала избегать их, а потом и вовсе уехала с мужем в зону сирийско-иракского вооруженного конфликта.

Родители в шоке и до сих пор не верят в это. Мама постоянно плачет и просит Всевышнего, чтобы она благополучно вернулась домой.

Во время студенчества в Алматы Роза жила у тети Зауре - родной маминой сестры. У нее тоже есть дочери, одна из которых - Жамал является ровесницей и подругой Розы. «Мы с Розой учились в одном вузе, на втором курсе мы начали читать намаз, потом покрылись, - говорит Жамал. – Мы придерживались традиционного ислама, все было нормально».

- У нашей дочери чистая вера была, она всегда говорила, мам, я плохого ничего не делаю, я верю в себя, у меня намаз чистый. Но как только вышла замуж, сильно изменилась. Секта какая или что, не знаю. Муж изменил ее. Он полностью изменил ее, - считает Алия. – Она стала избегать нас, родственников, потом они выехали из страны и вот ищем их.

В августе 2014 года Роза вышла замуж за парня из Тараза – Гани. Ей было 23, ему 24. Как они познакомились, родные не знают, но она с ним вообще не встречалась, она видела его всего лишь пару раз. Первый раз – когда познакомились, второй раз – когда он уже через несколько дней приехал за ней в Кордай к ее родителям и забрал ее.

Он из семьи верующих. Отца нет, умер. Мать по казахскому обычаю вышла замуж за брата мужа, то есть за деверя и родила от него мальчика. От первого брака у нее было двое сыновей. Итого, получается, три сына. Все уже взрослые. Мама его работала в парикмахерской. Про отчима, который одновременно приходится ему дядей, родные Розы ничего не знают. Говорят, он малообщительный, скрытный, как и вся их семья. Также у Гани есть бабушка. Все они читают намаз.

Ни құдалық (сватовство), ни свадьбу они не делали, всё откладывали на потом. Забегая вперед, скажем, что Гани, будучи еще несовершеннолетним, был судим за групповое убийство и отсидел шесть лет, но от родителей Розы, да и от нее самой его сторона скрыла этот факт и они поздно узнали об этом.

- Он как хитрый лис, у него на все ответ есть, - говорит Зауре. - Когда они с родственниками приехали к родителям Розы, чтобы забрать ее, я говорю, это неправильно, у нас не так девушек замуж отдают. И знаете, он смог выйти из этого положения. Опережая свою маму и старших родственников, он быстро произнес: «Апке, апке, это моя ошибка, это я настоял, простите меня, я по молодости, по неопытности допустил». У него язык такой подвешенный, мягкий такой, аж жалко его становится, до того он подготовленный. Он из любой ситуации выйдет.

После того, как поженились, молодые жили в Таразе, снимали квартиру. В июне 2015 года Роза родила девочку, назвали Райяна. Когда ей было всего два месяца, они выехали из Казахстана. Куда – родные точно не знают, но предполагают, что в Сирию.

- Недели через две после родов, они приехали к нам в Кордай и сказали, что хотят уехать в Россию через Киргизию, якобы на заработки, - вспоминает мама. - Мы все стали их ругать, куда с маленьким ребенком в такую жару собираетесь. Тем не менее, они собрались и уехали на автовокзал. Я стала звонить ей: «Доча, вернись, какая Россия, какие заработки! Кто хочет в Россию на заработки, тот весной пораньше едет, не сейчас». Я плакала и умоляла ее вернуться, и она вернулась. Муж тоже пришел с ней и оставил ее с ребенком дома, а сам куда-то ушел. Три дня она дома была, без настроения ходила, плакала. Потом он ей позвонил и забрал ее. Мы все говорили ему, куда вы едете?! А он говорит: «Извините, я всё понял, я передумал, мы никуда не поедем, мы поедем в Алматы, будем жить там и работать». И уехали. Видимо, готовили документы к отъезду в Сирию.

О том, что они могут туда уехать, Алию предупреждала ее сестра Зауре, у нее дочки тоже намаз читают, поэтому она старается контролировать их, читает новости, следит за событиями в мире. «Смотри, чтобы они в Сирию не улетели, не обманулись, как некоторые из нашей молодежи. Если он хочет, пусть сам едет, а Розу не пускай. И вообще, через Киргизию в Россию никто не едет, так что, смотри, чтобы они в Сирию не уехали», - говорила она Алие.

- А я ничего этого не знала, не знала, что такое Сирия, что там идет война, - плачет Алия. - Когда я узнала от сестры, говорю дочери: «Вы в Сирию собираетесь». Они отрицали, уверяли, нет, мы туда не собираемся, вы что, мы не глупцы. А дочка еще говорит: «Упаси Боже, мам, чтоб мы туда поехали». Хорошо помню, как она это сказала.

Словом, они всех уверили, что будут жить и работать в Алматы, что никуда не собираются, но в Алматы никто из родственников их уже не видел, Роза ни с кем не поддерживала связи, избегала встреч, на звонки не отвечала. По словам Жамал, она звонила ей, но почему-то всегда попадала к Гани. «Он говорил, у нее телефон сломался, я вечером дома буду, позвони. Вечером звоню, трубку не берут. И вот так месяц прошел, они бегали от нас и в итоге мы вообще перестали на связь выходить и в этот момент, получается, они готовились выехать из страны и выехали», - полагает Жамал.

А вот что рассказывает Зауре: «В общем, приехали они вроде в Алматы (мы точно не знаем, приезжали или нет, так как не видели их). Мой муж позвонил Гани и предложил ему устроиться к нему на работу, но он отказался, мол, у меня здесь друзья, они помогли мне найти квартиру, оплатили ее, и я сейчас займусь евроремонтом. Это всё это сплошное вранье, он просто избегал нас. Моя вторая дочь позвонила Розе и говорит, у вас дочка родилась, я хотела вас поздравить, давай встретимся, я приеду, поговорим, ты где живешь? Роза ответила: «За барахолкой, давай потом поговорим» и тут сотка отключилась. После этого она с ними на связь уже не выходила, только с мамой своей общалась немного».

Но даже ее, маму, Роза не хотела пускать к себе домой. Когда она родила дочку, Алия купила коляску и хотела поехать к ним и поздравить, но Роза опять нашли отговорку: попозже приезжай, сейчас дела, не могу и так далее.

Родственники в один голос твердят, что как Роза вышла замуж, сильно изменилась, у нее уже не было с ними близкого, доверительного контакта, она не могла свободно разговаривать, избегала всех родственных мероприятий, встреч, говорила, нет времени. У близких было ощущение, что муж ее припугивал.

- 18 августа 2015 года около 11 ночи я позвонила доче и говорю, вы где, вас в гости позвали в Тараз, поедете? Она говорит: «Мам, мы едем загород к друзьям». И действительно, такой звук был, как будто они в машине едут, - рассказывает Алия. - Это был мой последний разговор с дочерью по сотке, потом мы общались только через соцсети и то редко. Они почему-то всегда ночью передвигались. Днем трубку не брали, а ночью, как ни позвонишь, они где-то в пути, постоянно был слышен шум движущегося транспорта, и разговор с ней всегда был очень короткий, 1-2 минуты,практически с ней невозможно было говорить.

18 августа Роза с Гани выехали в Киргизию в аэропорт Манас и 19 августа улетели в Турцию, предполагают родители. В тот же день они позвонили в МИД и сообщили им о своих подозрениях. А из Турции Роза с мужем уже попали в Сирию. Это стало известно родным после того, как они там оказались.

По словам родителей Розы, ее муж был очень осторожным, всегда скрывал от них свое местонахождение, никогда не говорил, где они находятся, не называл никакой населенный пункт, никакой город, сколько бы они не спрашивали. Зауре предполагает, что, возможно, они находятся в Манбидже, так как читала в интернете, что казахи, которые приезжают в Сирию, в основном остаются в этом городе.

Затем Алия со своей старшей сестрой поехала в ДКНБ и там тоже написала заявление. К слову, ответа оттуда по сей день нет. Потом обратились в полицию, местный РОВД и тут выяснилось, что Гани, оказывается, еще в несовершеннолетнем возрасте был судим за групповое убийство и отсидел почти 6 лет. Для родителей Розы это был настоящий шок, они не знали об этом, да и Роза тоже не знала, она узнала очень поздно.

В марте 2015 года Гани вышел из тюрьмы, и буквально через несколько месяцев, в августе, женился на Розе. Она не знала, за кого замуж выходит...

Также в полиции ее родители узнали, что она сделала себе заграничный паспорт, причем на паспорт сфотографировалась без платка. Значит, полагает мама, они вылетали из аэропорта Манас как туристы, и, опасаясь, чтобы их не заподозрили, не задержали, решили снять ей платок, придать ей образ светской девушки.

- Он увез нашу дочку обманным путем, - уверена Алия. - Он всегда врал… Дочка всегда говорила мне: «Мам, никогда не бери в кредит, это грех, бери только в рассрочку». Но когда они уезжали, они, оказывается, оформили на ее имя кредит в банке в общей сложности на 500 тысяч тенге. 300 тысяч взяли наличными, на остальные деньги купили мобильный телефон и планшет. Теперь банк всё время звонит нам и требует погасить долг, а у нас нет возможности, мне делали операцию на позвоночник, неудачно, и я стала нетрудоспособной, работает только один муж. Кроме того, они перед отъездом продали ее посуду, холодильник, в общем, всё, что у нее было.

(продолжение следует)

Торгын Нурсеитова

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