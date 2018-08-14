В Казахстане хотят внедрить единый читательский билет на все библиотеки

В перспективе стоит сотрудничество с зарубежными библиотеками.

Проект «Рухани жангыру» и «100 новых лиц» придает мотивацию и направляет на дальнейший поиск новых идей и креатива в работе. Об этом в интервью «Казинформ» заявил и. о. директора Национальной академической библиотеки РК Нуржан Жолдыбалинов.

«Это проект, прежде всего, придает мотивацию и направляет на дальнейший поиск новых идей и креатива в работе, ты сразу же чувствуешь ответственность», - сказал Нуржан Жолдыбалинов.

Он также рассказал о проводимой работе по дальнейшему развитию библиотечного дела в Казахстане.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать единый читательский билет по всему Казахстану. Зачем читателю в каждой библиотека оформлять заявку и получать читательские билеты, когда можно оформить один и пользоваться им везде? В перспективе мы можем выйти на сотрудничество с зарубежными библиотеками в этом направлении. Сейчас мы работаем над этим», - сообщил Нуржан Жолдыбалинов

По его словам, в Казахстане издано около 107 тысяч наименований книг.

«Мы сейчас все эти книги хотим разместить в электронной библиотеке. Мы также переводим книги на латиницу. Потому что есть младшее поколение, которое будет читать книги уже на латинице. Если взять, к примеру, оцифрованную версию книги «Путь Абая» Мухтара Ауэзова - ее можно будет читать и на кириллице, и на латинице. Книгу можно будет путем нажатия клавиши перевести на латиницу. Это будет очень удобно для будущих поколений читателей», - рассказывает Нуржан Жолдыбалинов.

Он также выразил свое мнению по поводу использования учениками в школах планшетов.

«Я отношусь положительно к тому, чтобы дети в школах вместо книг использовали планшеты - зачем маленьким детям таскать 10 книг, эту тяжесть можно будет заменить одним планшетом. Сейчас все планшеты адаптированы и не вредят зрению. В них можно разметить не одну книгу, а целых 100, почему бы их не использовать в учебе. Есть страны, в которых предпочитают бумажные книги, у нас же молодежь предпочитает читать электронные книги согласно статистике», - добавил и. о. директора Национальной академической библиотеки РК.

Отметим, что Нуржан Жолдыбалинов является одним из победителей проекта «100 новых лиц Казахстана».

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