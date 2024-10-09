Единые правила обращения в кассационный суд хотят внедрить в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 9 октября 2024 года приняли во втором чтении законопроект по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает Zakon.kz.

Представила документ депутат Снежанна Имашева.

"До второго чтения существенной переработке подверглись положения законопроекта, связанные с совершенствованием кассационного пересмотра. Как вы знаете, 5 июля главой государства подписан Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы", предусматривающий создание самостоятельных кассационных судов по уголовным, гражданским и административным делам, которые должны заработать с 1 июля 2025 года. В этой связи по всем видам судопроизводства предлагается ввести единые правила обращения в кассационный суд и пересмотра судебных актов", – сообщила она.

По ее словам, дела в кассационные суды будут поступать напрямую в коллегию, состоящую из трех судей, без предварительного рассмотрения. При этом сроки рассмотрения дел кассационным судом не будут превышать шести месяцев. Судебный процесс будет проводиться устно, с приглашением сторон.

"По гражданским делам исключаются ограничения по спорам, связанным с имущественным интересом физлиц при сумме иска менее 200 МРП и юрлиц при сумме иска менее 30 тыс. МРП. По уголовным делам – по проступкам и преступлениям небольшой тяжести", – пояснила депутат.

В целом, по ее данным, с созданием самостоятельных кассационных судов изменится и роль Верховного суда, который сосредоточится на изучении и обобщении судебной практики и вопросах соблюдения законности при отправлении правосудия. Пересмотр судебных актов будет возможен в Верховном Суде в исключительных случаях, по представлению судьи Верховного Суда или по протесту Генерального прокурора. К таким случаям отнесены:

нарушение единообразия судебной практики;

когда затрагиваются государственные или общественные интересы;

когда принятые судебные акты нарушают права неопределенного круга лиц, либо могут привести к тяжким необратимым последствиям для жизни и здоровья людей.

В целом, по данным Имашевой, создание самостоятельных кассационных судов позволит улучшить качество отправления правосудия, усилить ответственность каждой из судебных инстанций, что будет способствовать повышению доверия к судам.

19 августа 2024 года сообщалось, что в Казахстане с 1 июля 2025 года заработают три новых суда.