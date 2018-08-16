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Азиада-2018: в Джакарте подняли флаг Казахстана

Азиатские игры-2018 пройдут с 18 августа по 2 сентября.

Фото : из открытых источников16 августа 2018, 11:06

В столице Индонезии Джакарте подняли флаг Казахстана, передает СИА «SPORTINFORM».

Церемония состоялась в спортивной деревне Игр. Вместе с флагом нашей страны были подняты стяги Китайского Тайпэя и Омана.

Руководителем казахстанской делегации на церемонии был директор Дирекции спорта НОК РК Ельсияр Канагатов.

Азиатские игры-2018 пройдут с 18 августа по 2 сентября.


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