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Азиада-2022: флаг Казахстана подняли в Ханчжоу

флаг Казахстана подняли в Ханчжоу Фото: olympic.kz/Sabirov Sali
Казахстанская спортивная делегация официально прибыла на летние Азиатские игры в Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

Торжественная церемония поднятия флага Казахстана, означающая официальное прибытие казахстанской спортивной делегации на Азиатские игры, состоялась 21 сентября.

"Сегодня в торжественной обстановке на Азиатских играх в Ханчжоу был поднят флаг нашей страны. В некоторых видах спорта уже стартовал квалификационный раунд. Впереди же всех нас ждет напряженная борьба за медали. На данный момент в Ханчжоу размещены более 200 наших спортсменов. Все атлеты имеют необходимые условия для тренировок и проживания. Возникающие вопросы решаются в рабочем порядке олимпийским штабом. Сборные команды обеспечены всем необходимым, готовятся к своим выступлениям", – сообщил Директор Департамента спорта Национального Олимпийского комитета РК Елсияр Канагатов.
флаг Казахстана подняли в Ханчжоу

Фото: olympic.kz/Sabirov Sali

Адильбек Мусин – один из лидеров команды Казахстана по плаванию и рекордсмен страны, поделился эмоциями, отметив важность церемонии поднятия флага для спортсменов.

"Поднятие флага является отправной точкой и знаменует вступление казахстанской делегации в Игры. Флаг для нас является не просто государственным символом, здесь он олицетворяет нашу родину – Казахстан, воодушевляет и мотивирует нас на победы!" Адильбек Мусин
флаг Казахстана подняли в Ханчжоу

Фото: olympic.kz/Sabirov Sali

Азиатские игры в Ханчжоу стартуют 23 сентября. Соревнования пройдут на 54 аренах. В распоряжении команд будет 31 тренировочная база.

флаг Казахстана подняли в Ханчжоу

Фото: olympic.kz/Sabirov Sali

Сборная Казахстана насчитывает 525 атлета, которые будут биться за медали в 30 видах спорта, 27 из которых являются олимпийскими.

В девяти видах спорта будут разыграны лицензии на участие в Олимпиаде-2024 в Париже: бокс, стрельба из лука, современное пятиборье, плавание, артистическое плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис, легкая атлетика.

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