Куат Тумабаев ушел с поста акима Усть-Каменогорска

"Я увижу тебя снова", - подписал аким публикацию в Instagram.

Аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев написал заявление об уходе с поста по собственному желанию, передает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram Тумабаев опубликовал фотографию памятника Кабанбай батыру с подписью "Я увижу тебя снова".

Куат Тумабаев проходил по делу о ДТП со смертельным исходом. 15 апреля замакима Риддера Бауржан Курманбаев за рулем BMW X5 сбил 19-летнего парня в момент ДТП в салоне автомобиля вместе с Курманбаевым находился Тумабаев. История получила широкий негативный резонанс в обществе.

В начале этой недели аким области Даниал Ахметов рекомендовал молодому Тумабаеву покинуть пост по собственному желанию, не имея морального права работать на этой государственной должности.

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