Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Куат Тумабаев ушел с поста акима Усть-Каменогорска

"Я увижу тебя снова", - подписал аким публикацию в Instagram.

Фото : yk-news.kz16 августа 2018, 13:35

Аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев написал заявление об уходе с поста по собственному желанию, передает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram Тумабаев опубликовал фотографию памятника Кабанбай батыру с подписью "Я увижу тебя снова".

Куат Тумабаев проходил по делу о ДТП со смертельным исходом. 15 апреля замакима Риддера Бауржан Курманбаев за рулем BMW X5 сбил 19-летнего парня в момент ДТП в салоне автомобиля вместе с Курманбаевым находился Тумабаев. История получила широкий негативный резонанс в обществе.

В начале этой недели аким области Даниал Ахметов рекомендовал молодому Тумабаеву покинуть пост по собственному желанию, не имея морального права работать на этой государственной должности.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты