В Казахстане разработали единые стандарты здорового рациона для школьников

Новый рацион питания включает четырехнедельное меню из блюд.

В Казахстане разработаны Единые стандарты по здоровому рациону питания для школьников, сообщает Zakon.kz.

Основная цель внедрения Единых стандартов по рациону питания школьников – cохранение и укрепление здоровья c помощью оптимизации питания, обеспечения безопасности, качества и доступности питания; установление унифицированных требований к организации питания школьников в общеобразовательных организациях города.

Единые стандарты питания школьников (4-недельные меню) предусмотрены для трех возрастных групп учащихся (7-10 лет - 840 ккал, 11-14 лет - 951 ккал; 15-18 лет – 1020 ккал). При разработке меню учтены продолжительность пребывания обучающихся в школе, их возрастные категории, необходимость включения в рацион питания пищевой продукции, обогащенной витаминно-минеральным комплексом, энергетическая наполняемость.

В рацион вошли несколько обязательных факторов:

Необходимость удовлетворения потребности детей в энергии за счет школьных горячих завтраков или обедов - на 38-40%;

Максимальное разнообразие продуктов и блюд, что обеспечено разработкой не 2-х недельного меню, а 4-х недельного меню с учетом сезонности (лето - осень, зима - весна) и включением в него всех основных групп продуктов. При 2-х недельном меню не была предусмотрена сезонность. В единых стандартах полностью исключены фритюрная жарка, острые приправы - горчицу, уксус, хрен и все возможные виды перца. В качестве приправ можно рекомендовать зелень, петрушку, укроп, щавель. Овощи не должны подвергаться тепловой обработке дольше установленных сроков.

Из анализа 4-недельного меню: 2 раза в неделю понедельник и пятница (мед, молоко), 3 раза неделю понедельник, среда, пятница –творог, 3 раза в неделю вторник, четверг, суббота -салаты из овощей. Еженедельно по четвергам –рыба (припущенная, тушеная, котлеты, тефтели). Различные супы предусмотрены каждый день. На второе ежедневно предусмотрено - мясо говядина (рубленная, фарш), куры. Недостаточное потребление воды нарушает нормальную жизнедеятельность появляется усталость и снижается работоспособность, нарушаются процессы пищеварения и усвоения пищи, замедляется течение биохимических реакций, увеличивается вязкость крови, что создает условие образования тромбов, нарушается процесс кроветворения.

Нормы общей суточной потребности школьников в питьевой воде: в возрасте 7 лет - 95 мл/кг; в возрасте 10 лет - 70 мл/кг; в возрасте 14 лет - 40 мл/кг. Администрация школы организует горячее питание учащихся, арендатор столовой обеспечивает качественное и безопасное питание в пищеблоке.

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