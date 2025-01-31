Бешбармак, наурыз-коже и баурсаки: в рацион военнослужащих Казахстана добавят новые блюда
Из релиза за 31 января 2025 года следует, что об этом стало известно во время проведения круглого стола в главном командовании Нацгвардии с участием представителей служб тыла Минобороны, КНБ, Пограничной службы КНБ и Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Отмечается, что в рамках исполнения поручений главы государства по дальнейшей цифровизации процессов управления в Нацгвардии уже внедрен цифровой контроль за сроками годности запасов продовольствия на складах.
"В этой связи, в рамках популяризации национальной кухни и сохранении культурных ценностей казахского народа, Национальная гвардия инициировала введение традиционных национальных блюд в рацион военнослужащих. В обновленный армейский рацион будут включены блюда казахской национальной кухни, такие как бешбармак, сырне, наурыз-коже, нарын, кеспе, баурсаки и другие традиционные блюда", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.
Как подчеркнул заместитель главнокомандующего Нацгвардии по тылу Еркебулан Хамидуллин, внедрение национальных блюд в войсковое питание – это не просто кулинарное новшество, а важный шаг в укреплении боевого духа и сохранении культурной идентичности наших военнослужащих.
Предлагаемые изменения предварительно согласованы с Казахской академией питания, ведь рацион, обогащенный национальными блюдами с повышенной калорийностью и энергетической ценностью, способствует улучшению обмена веществ, поддержанию иммунитета и восстановлению сил после интенсивных нагрузок.
По итогам круглого стола инициатива Национальной гвардии была поддержана. В дальнейшем аналогичная работа будет продолжена общими усилиями.
Помимо пользы для здоровья, нововведение играет важную роль в патриотическом воспитании военнослужащих. Традиционные блюда напоминают о родных корнях, укрепляют связь с культурным наследием.
По данным Нацгвардии, на протяжении всего прошлого года в войсках правопорядка уже была проведена апробация обновленного рациона. Гвардейцы с энтузиазмом встретили инициативу, отмечая, что знакомые вкусы способствуют созданию комфортной атмосферы, повышению мотивации и лучшему психологическому настрою во время службы.
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