Бешбармак, наурыз-коже и баурсаки: в рацион военнослужащих Казахстана добавят новые блюда

Национальная гвардия Казахстана инициировала включение национальных блюд в рацион питания военнослужащих, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 31 января 2025 года следует, что об этом стало известно во время проведения круглого стола в главном командовании Нацгвардии с участием представителей служб тыла Минобороны, КНБ, Пограничной службы КНБ и Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото: Telegram/qr_iim_uu

Отмечается, что в рамках исполнения поручений главы государства по дальнейшей цифровизации процессов управления в Нацгвардии уже внедрен цифровой контроль за сроками годности запасов продовольствия на складах.

"В этой связи, в рамках популяризации национальной кухни и сохранении культурных ценностей казахского народа, Национальная гвардия инициировала введение традиционных национальных блюд в рацион военнослужащих. В обновленный армейский рацион будут включены блюда казахской национальной кухни, такие как бешбармак, сырне, наурыз-коже, нарын, кеспе, баурсаки и другие традиционные блюда", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Фото: Telegram/qr_iim_uu

Как подчеркнул заместитель главнокомандующего Нацгвардии по тылу Еркебулан Хамидуллин, внедрение национальных блюд в войсковое питание – это не просто кулинарное новшество, а важный шаг в укреплении боевого духа и сохранении культурной идентичности наших военнослужащих.

Предлагаемые изменения предварительно согласованы с Казахской академией питания, ведь рацион, обогащенный национальными блюдами с повышенной калорийностью и энергетической ценностью, способствует улучшению обмена веществ, поддержанию иммунитета и восстановлению сил после интенсивных нагрузок.

По итогам круглого стола инициатива Национальной гвардии была поддержана. В дальнейшем аналогичная работа будет продолжена общими усилиями.

Помимо пользы для здоровья, нововведение играет важную роль в патриотическом воспитании военнослужащих. Традиционные блюда напоминают о родных корнях, укрепляют связь с культурным наследием.

По данным Нацгвардии, на протяжении всего прошлого года в войсках правопорядка уже была проведена апробация обновленного рациона. Гвардейцы с энтузиазмом встретили инициативу, отмечая, что знакомые вкусы способствуют созданию комфортной атмосферы, повышению мотивации и лучшему психологическому настрою во время службы.

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