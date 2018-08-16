По делу об убийстве Дарьи Махартовой арестованы двое подозреваемых

Их личности стражи порядка не раскрывают.

В ДВД Костанайской области состоялся брифинг по делу об убийстве 18-летней Дарьи Махартовой. Полицейские отметили, что в совершении преступления подозреваются двое жителей Костанайской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Костанайские новости.

На все вопросы, которые касаются подробностей убийства девушки и личности подозреваемых, полицейские в интересах следствия не отвечали. На данный момент официально подтверждена информация, что задержаны двое подозреваемых. Одному из них 26 лет, возраст второго не назван, известно лишь, что речь идет о совершеннолетнем гражданине РК.

Полицейские заявили, что в соц.сетях часто публикуется непроверенная или половинчатая информация. Поэтому было принято решение рассказать о ходе розыска подозреваемых в совершении преступления.

С помощью узкопрофильных методов и технологий был разработан психологический и физиогномический портрет преступника: склонность к нанесению увечий по отношению к окружающим и к себе, низкий уровень нервно-психической устойчивости, возбудимый тип личности, повышенная импульсивность.

Напомним, 18-летняя Дарья Махартова вышла из дома на пробежку из дома в посёлке Затобольск в сторону Костаная 20 июля около 10 часов вечера и не вернулась. Её тело было обнаружено в лесопосадке на выезде из областного центра на следующий день. Дело об убийстве девушки взято на особый контроль, следственно-оперативную группу возглавил начальник ДВД региона Бекет Аймагамбетов. Полицией изучалось видео с камер наблюдения, а также записи с регистраторов автомобилей. Были составлены несколько фотороботов, полицией разыскивался мужчина 25-35 лет.

Фотороботы были составлены со слов очевидца, который видел момент, когда к Дарье Махартовой подбежал мужчина, столкнул её в кювет и спрыгнул за ней. Он вызвал полицию, но приезда наряда не дождался. Приехавшие на вызов полицейские не осмотрели тщательно место происшествия и уехали. Их обвинили в халатности и арестовали. Полицейским грозит до 5 лет лишения свободы. За информацию о преступлении было назначено вознаграждение в размере 500 тысяч тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!