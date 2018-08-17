277 километров дорог отремонтируют в Кызылординской области

В планах руководства региона - строительство и реконструкция четырех мостов и капитальный ремонт трех мостов.

В Кызылординской области в 2018 году на развитие транспортной инфраструктуры дорог местного значения и улиц населенных пунктов выделено 13,5 млрд. тенге. Средства пойдут на реконструкцию и ремонт 277,87 км дорожного полотна. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам первого полугодия, сообщил заместитель акима области Серик Сулейменов, передает Zakon.kz.

В частности, 3,3 млрд. тенге будут направлены на строительство и реконструкцию, 8,9 млрд. тенге – на капитальный и средний ремонт, 1,1 млрд. тенге - на текущий ремонт и содержание автодорог, 175,1 млн. тенге – на разработку проектно-сметной документации.

Кроме того, в планах руководства региона - строительство и реконструкция четырех мостов и капитальный ремонт трех мостов.

Как отмечалось, в 2018 году показатели индикатора "Доля автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии" областного и районного значения утверждена на 63,5%.

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