В 2024 году в Казахстане отремонтируют рекордные километры дорог

По поручению Касым-Жомарта Токаева, озвученному на Национальном курултае, в этом году запланирован ремонт и реконструкция 12 тыс. километров дорог, сообщает Zakon.kz.

По информации Almaty.tv, представитель Минтранспорта отметил, что основное внимание будет уделено реконструкции ключевых магистралей по четырем направлениям. Проблема изношенности дорог, которые долгие годы не видели ремонта, также не останется без внимания.

"По реконструкции у нас в этом году основные четыре направления коридора, которые мы планируем завершить: трассы "Астана – Алматы", "Талдыкорган – Усть-Каменогорск", "Актобе – Кандыагаш", "Атырау – Астрахань". Планируем до конца года завершить эти проекты. Масштабно начали средний ремонт на тех участках дорог, которые на протяжении многих лет не охватывались ремонтом, то есть прошли как минимум 3-4 межремонтных срока". Председатель Комитета автомобильных дорог министерства транспорта Толеген Абдуллин

Кроме того, проводится работа по увеличению протяженности дорог первой категории, с разделением встречного потока.

До конца года Минтранспорта планируют оградить таким образом до четырех тысяч километров. Такая мера должна минимизировать количество дорожно-транспортных происшествий.

Параллельно с ремонтом и реконструкцией дорог ведется активное улучшение придорожных сервисов.

Ранее сообщалось, что казахстанцам открыли доступ к важному инструменту о текущем состоянии водных объектов Казахстана.