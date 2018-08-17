В Астане готовится республиканская акция «Народный юрист»

28 августа в 18:30 часов по адресу: г. Астана, ул. Д.Кунаева, 29, ресторан «Da Vinci», состоится очередная республиканская акция «Народный юрист».

Уважаемые жители и гости города Астаны!

28 августа в 18:30 часов по адресу: г. Астана, ул. Д.Кунаева, 29, ресторан «Da Vinci», состоится очередная республиканская акция «Народный юрист». Приходите и получите бесплатную квалифицированную юридическую помощь от лучших юристов и адвокатов города Астаны по гражданским, трудовым, земельным, налоговым, банковским спорам, по уголовному, административному праву, спорам с государственными органами и любым другим правовым вопросам.

Напомним, республиканская акция «Народный юрист», организованная при поддержке ИС «Параграф» и zakon.kz, четвертый год подряд проводится в различных городах Казахстана. За это время более 5 000 человек получили реальную правовую помощь абсолютно бесплатно. Соорганизаторами акции в Астане выступили Палата юридических консультантов г. Астаны, Казахстанский союз юристов при содействии ресторана «Da Vinci».

Подробности об акции и экспертах смотрите по ссылке: Акция «Народный юрист» Астана.

Ждем Вас!

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