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Акция "Народный юрист" пройдет уже завтра

Народный юрист, консультации, мероприятие , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 12:06 Фото: Zakon.kz
Завтра, 30 мая 2025 года, одновременно во всех крупных городах и населенных пунктах страны пройдет общереспубликанская акция "Народный юрист". Zakon.kz рассказывает, консультации каких специалистов и госорганов там можно будет получить совершенно бесплатно.

На вопросы граждан в этот день ответят: представители Комитета государственных доходов, Агентства по финансовому мониторингу, Агентства по противодействию коррупции, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, сотрудники городских и районных акиматов, полицейские, судебные исполнители и, конечно, известные казахстанские юристы, нотариусы, медиаторы и т.д.

К слову, изначально в мероприятии принимали участие только юристы, но со временем концепцию поддержали госорганы и экспертное сообщество.

За период с 2016 по 2024 год в "Народном юристе" поучаствовали более 10 000 лучших экспертов и представителей государственных органов. Консультации получили более 300 000 обратившихся за правовой помощью казахстанцев.

В этом году особый акцент сделан на продвижение в обществе идеологии "Закон и Порядок" – для повышения правовой культуры, доверия к государственным институтам и формирования нетерпимости к правонарушениям и коррупции.

Акция "Народный юрист" проводится при поддержке правительства РК. Организаторами выступают: Агентство РК по противодействию коррупции, Министерство юстиции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", сетевое издание Prosud.kz, Республиканская коллегия адвокатов, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

В городах республиканского значения проконсультироваться со специалистами можно по следующим адресам:

Астана

Дворец школьников им. Аль-Фараби: пр. Бауыржана Момышулы, 5

(начало в 17:00)

Алматы

Caspian University (Каспийский университет): пр. Достык, 85а

(начало в 17:00)

Университет Кунаева: ул. Курмангазы, 107

(начало в 17:00)

Шымкент

Арбат: ул. Бейбитшилик, 4-6

(начало в 16:00).

Вход свободный.

Полный список адресов и времени проведения консультаций в каждом регионе Казахстаназдесь.

А подробнее о том, как прошла акция в прошлые годы, – по ссылке.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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