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В Алматинской области избили туристов

По словам свидетелей, все причастные к данному происшествию доставлены районный ОВД.

Фото : скриншот с видео18 августа 2018, 16:24

В Алматинской области туристы были избиты местными жителями. Происшествие произошло в селе Капал Аксуского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этот факт подтвердила пресс-служба акимата Аксуского района. 6 человек, избитых жителями села Капал, доставлены в больницу. Но необходимости в госпитализации жителей Алматы не возникло.

«Пришли 6 человек. Переломов конечностей и других частей тела не было. На лицах не было сильных синяков. Проведена медицинская экспертиза. Все жители Алматы. Туристы не употребляли спиртных напитков», - сообщили в районной больнице.

По словам свидетелей, все причастные к данному происшествию доставлены районный ОВД. По неофициальным данным, по данному факту возбуждено уголовное дело. Но пресс-служба областного управления внутренних дел потребовала направить специальное письмо с просьбой подтвердить инцидент.

В Сети появилось видео этого инцидента.


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