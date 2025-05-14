#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
510.06
566.32
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
510.06
566.32
6.32
Происшествия

Депутата из Алматинской области избили в Таразе

депутат маслихата из Алматинской области Нурлан Байгазиев, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 10:49 Фото: Facebook/Нуреке Алтынбекович
Полиция Тараза расследует избиение депутата Илийского районного маслихата Алматинской области, юриста Нурлана Байгазиева, сообщает Zakon.kz.

Информация распространилась в соцсетях накануне, 13 мая 2025 года. Сообщалось, что вечером этого дня в кафе "Гибрат", расположенном рядом с департаментом полиции Жамбылской области, избили депутата Нурлана Байгазиева. Он был госпитализирован с множественными переломами костей лица и его готовят к операции. В Таразе пострадавший проводил встречи с клиентами как юрист.

В пресс-службе Департамента полиции региона прокомментировали информацию.

"По данному факту проводится досудебное расследование по ч. ст. 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Хулиганство). Лицо, причастное к инциденту, установлено и доставлено в полицию. Потерпевшему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", – сказано в комментарии.

Мотивы инцидента не сообщаются.

В апреле внимание казахстанцев было приковано к вооруженному нападению на Руслана Берденова – замакима Шымкента, в прошлом депутата. К счастью, его жизнь удалось спасти.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Агрессивный мужчина ударил продавщицу в одном из магазинов в Актау
Происшествия
19:05, 13 мая 2025
Агрессивный мужчина ударил продавщицу в одном из магазинов в Актау
Сильный пожар разгорелся на складе в Астане
Происшествия
18:21, 13 мая 2025
Сильный пожар разгорелся на складе в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: