Депутата из Алматинской области избили в Таразе

Полиция Тараза расследует избиение депутата Илийского районного маслихата Алматинской области, юриста Нурлана Байгазиева, сообщает Zakon.kz.

Информация распространилась в соцсетях накануне, 13 мая 2025 года. Сообщалось, что вечером этого дня в кафе "Гибрат", расположенном рядом с департаментом полиции Жамбылской области, избили депутата Нурлана Байгазиева. Он был госпитализирован с множественными переломами костей лица и его готовят к операции. В Таразе пострадавший проводил встречи с клиентами как юрист.

В пресс-службе Департамента полиции региона прокомментировали информацию.

"По данному факту проводится досудебное расследование по ч. ст. 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Хулиганство). Лицо, причастное к инциденту, установлено и доставлено в полицию. Потерпевшему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", – сказано в комментарии.

Мотивы инцидента не сообщаются.

В апреле внимание казахстанцев было приковано к вооруженному нападению на Руслана Берденова – замакима Шымкента, в прошлом депутата. К счастью, его жизнь удалось спасти.