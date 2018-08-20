Как студенту-инвалиду добраться до вуза

Человек с ограниченными возможностями может добираться в учебное заведение на инватакси, оплачиваемом за государственный счет.

В этом году 226 казахстанцев с инвалидностью I, II групп получили образовательные гранты на обучение в высших учебных заведениях страны. Как они должны добираться до здания вуза, и предусмотрены ли для них какие-то льготы по доставке в учебное заведение, выяснил Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в соответствии с Правилами оказания услуг по перевозке инвалидов автомобильным транспортом, во всех регионах страны местные исполнительные органы организуют работу служб «инватакси». Для этого размещается государственный социальный заказ среди неправительственных организаций.

Услуги «инватакси» в первую очередь предоставляются работающим и обучающимся инвалидам, согласно графику работы или учебы в учебных заведениях.

Что касается получения указанной госуслуги, то для этого инвалиду необходимо представить в организацию, оказывающую услугу инватакси, следующие документы:

1) заявление (в произвольной форме);

2) копию документа удостоверяющего личность;

3) заключение врачебно-консультационной комиссии по форме 035-1/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения РК от 23 ноября 2010 года № 907, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697;

4) копию справки об инвалидности по форме согласно приложению 12 к Правилам проведения медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом № 44.

При этом документы, указанные в подпунктах 2), 4), представляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники документов возвращаются инвалиду.

Также в министерстве отметили, что для получения более полной консультации об оказании данной госуслуги необходимо обратиться в отделы занятости и социальных программ по месту жительства.

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