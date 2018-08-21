Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы хулиган изрисовал стены в отреставрированном подземном переходе

У полиции имеются отчетливые фотографии хулигана, который попал на камеры.

Фото : ДВД Алматы21 августа 2018, 10:36

Полиция Алматы разыскивает хулигана, изрисовавшего стены в отреставрированном подземном переходе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Мужчину запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные в подземном переходе по проспекту Райымбека, возле городской клинической больницы №7, 18 августа в 04:15 утра. Мужчина из хулиганских побуждений изрисовал стены перехода. Буквально за несколько часов до этого бригада художников закончила работу по оформлению пешеходной зоны. Над ней они кропотливо работали несколько дней, краска еще не успела даже высохнуть.

У полиции имеются отчетливые фотографии хулигана, который попал на камеры. Отыскать его не составит большого труда. За мелкое хулиганство сотрудника УВД Наурызбайского района он будет привлечен к административной ответственности.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты