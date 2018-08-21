В Алматы хулиган изрисовал стены в отреставрированном подземном переходе

У полиции имеются отчетливые фотографии хулигана, который попал на камеры.

Полиция Алматы разыскивает хулигана, изрисовавшего стены в отреставрированном подземном переходе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Мужчину запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные в подземном переходе по проспекту Райымбека, возле городской клинической больницы №7, 18 августа в 04:15 утра. Мужчина из хулиганских побуждений изрисовал стены перехода. Буквально за несколько часов до этого бригада художников закончила работу по оформлению пешеходной зоны. Над ней они кропотливо работали несколько дней, краска еще не успела даже высохнуть.

У полиции имеются отчетливые фотографии хулигана, который попал на камеры. Отыскать его не составит большого труда. За мелкое хулиганство сотрудника УВД Наурызбайского района он будет привлечен к административной ответственности.

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