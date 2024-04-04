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В Алматы отреагировали на видео с избиением парня и задержали подозреваемого

В Алматы отреагировали на видео с избиением парня и задержали подозреваемого, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 08:52 Фото: скриншот
Полицией Алматы задержаны подозреваемые в избиении: хулиган, который бил парня, и второй, который снимал на камеру, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции сообщили, что нашли нападавшего.

"По факту самоуправства с применением насилия возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Кроме того, за соучастие в уголовном преступлении задержан второй участник, снимавший на видео, и водворен в ИВС", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео избиения молодого человека в Алматы. 

Осторожно, на видео жесткие кадры


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