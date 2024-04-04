В Алматы отреагировали на видео с избиением парня и задержали подозреваемого

Полицией Алматы задержаны подозреваемые в избиении: хулиган, который бил парня, и второй, который снимал на камеру, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции сообщили, что нашли нападавшего.

"По факту самоуправства с применением насилия возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Кроме того, за соучастие в уголовном преступлении задержан второй участник, снимавший на видео, и водворен в ИВС", – говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео избиения молодого человека в Алматы.

Осторожно, на видео жесткие кадры



