Как Астана стала Венецией: Лодки на улицах и подводные автобусы
Жители столицы делятся впечатлениями в соцсетях.
Фото : zakon.kz21 августа 2018, 19:32
Жители столицы приходят в себя после недавнего ливня. Астана напоминает Венецию, а астанчане выкладывают фото и видео того, как справлялись с непогодой, сообщает zakon.kz.
Фото: Астана, хочу похвалить/пожаловаться/Facebook
Фото: Астана, хочу похвалить/пожаловаться/Facebook
Фото: Астана, хочу похвалить/пожаловаться/Facebook
Фото: Астана, хочу похвалить/пожаловаться/Facebook
Фото: Астана, хочу похвалить/пожаловаться/Facebook
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