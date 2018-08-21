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Как Астана стала Венецией: Лодки на улицах и подводные автобусы

Жители столицы делятся впечатлениями в соцсетях.

Фото : zakon.kz21 августа 2018, 19:32

Жители столицы приходят в себя после недавнего ливня. Астана напоминает Венецию, а астанчане выкладывают фото и видео того, как справлялись с непогодой, сообщает zakon.kz.

Фото: Астана, хочу похвалить/пожаловаться/Facebook

Фото: Астана, хочу похвалить/пожаловаться/Facebook

Фото: Астана, хочу похвалить/пожаловаться/Facebook

Фото: Астана, хочу похвалить/пожаловаться/Facebook

Фото: Астана, хочу похвалить/пожаловаться/Facebook


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