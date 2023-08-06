Жители Астаны вновь делятся видео с затопленных улиц столицы

Столица Казахстана опять страдает от ливней. Сильный дождь затопил улицы, и жители Астаны делятся видео стихии в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что стена воды высока настолько, что заливает пол автобуса.

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В акимате столицы рассказали, что в связи с прошедшими дождями по городу задействовано более 100 единиц техники.

Это АС машины и мотопомпы. Ведутся соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб, откачка вод. Также идет строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений.





"Проведение данных мероприятий ранее позволило решить проблему с подтоплениями на 201 проблемных участках". Пресс-служба акимата города Астаны

В 2023 году планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.