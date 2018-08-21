Разъяренный бык с горящими рогами истерзал зрителя фестиваля в Испании

Фестиваль был немедленно остановлен и мужчина был доставлен в больницу.

В объектив камеры очевидца попал жуткий момент нападения разъяренного быка на туриста. Видео распространил британский таблоид Mail, сообщает РЕН ТВ.

Издание передает, что бык напал на мужчину в городке Адемус Валенсии во время проведения фестиваля "Боус ал Каррер" в Испании.

На шокирующих кадрах видно, как зверь с горящими рогами подбрасывает человека словно тряпичную куклу.

В это время другие зрители отчаянно пытаются отвлечь быка, но зверь продолжал атаковать человека.

Сообщается, что в этот момент фестиваль был немедленно остановлен и мужчина был доставлен в больницу.

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