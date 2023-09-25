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Мужчину во время фестиваля насмерть забодал разъяренный бык в Испании

Мужчину во время фестиваля насмерть забодал бык в Испании Фото: скриншот
61-летний мужчина скончался из-за нанесенных быком травм в испанском муниципалитете Ла-Побла-де-Фарнальс, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 24 сентября 2023 года: во время забега с быками в рамках народных празднований. После атаки животного 61-летнего мужчину экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось, пишет газета ABC.

Также накануне экстренная помощь после встречи с быком потребовалась еще одному мужчине. В частности, 63-летний испанец с травмами ног был доставлен в больницу, где ему провели операцию. Его состояние оценивается как стабильное. 

Быки животные большие, наполненные адреналином и тестостероном – и могут нанести травму за считанные секунды, как намеренно, так и случайно.

Так, например, в 2022 году бык забодал двух пенсионеров в Жетысуской области: все произошло в сельской местности – бык разгуливал по улицам, после чего забодал пожилых людей, которым по 70 лет. В итоге бабушка попала в больницу с переломом тазобедренной кости.

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Жанель Абдрахманова
Испания
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