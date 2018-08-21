Ядовитый сорняк убил 120 коров в Актюбинской области

Есть подозрения, что породистые коровы были отравлены намеренно.

Массовый падеж скота в Актюбинской области. В крестьянском хозяйстве Хромтауского района погибло больше ста породистых коров. Скотина, которую купили за границей, и разводили в особых условиях, по версии местных ветеринаров, умирает от токсикологического отравления, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Хозяин фермы отправил пробы забитых животных в ветеринарную лабораторию. Согласно заключению специалистов, 124 коровы отравились ядовитым сорняком, который содержался в сене. Сейчас на месте проводится специальное расследование. К делу, скорее всего, подключатся и полицейские. Есть подозрения, что породистые коровы были кем-то отравлены намеренно.

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