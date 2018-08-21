Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ядовитый сорняк убил 120 коров в Актюбинской области

Есть подозрения, что породистые коровы были отравлены намеренно.

Фото : Знай ферму21 августа 2018, 23:00

Массовый падеж скота в Актюбинской области. В крестьянском хозяйстве Хромтауского района погибло больше ста породистых коров. Скотина, которую купили за границей, и разводили в особых условиях, по версии местных ветеринаров, умирает от токсикологического отравления, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Хозяин фермы отправил пробы забитых животных в ветеринарную лабораторию. Согласно заключению специалистов, 124 коровы отравились ядовитым сорняком, который содержался в сене. Сейчас на месте проводится специальное расследование. К делу, скорее всего, подключатся и полицейские. Есть подозрения, что породистые коровы были кем-то отравлены намеренно.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты