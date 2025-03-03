Опасная инфекция убила коров в Актюбинской области

В Актюбинской области введен карантин из-за вспышки опасной инфекции среди домашних животных, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 3 марта телеканал "КТК", о случае гибели четырех коров на ферме в сельском округе Коптогай Уилского района сообщил местный фермер.

Специалисты выехали на место происшествия и забрали тела погибших животных для лабораторных исследований. Анализы показали, что смерть скота была вызвана эмфизематозным карбункулом – опасным заболеванием, вызываемым бактериями, часто встречающимися в зараженной почве. Это заболевание чаще всего поражает молодняк.

На основании полученных данных в крестьянском хозяйстве был введен двухнедельный карантин. В то же время для человека это заболевание, как отмечают специалисты, не представляет угрозы. В хозяйстве, в котором фиксируется случай эмфизематозного карбункула, насчитывается 240 голов крупного рогатого скота, 600 овец и 10 лошадей. Дезинфекционные мероприятия уже проведены.

Ранее сообщалось, что фермеры Восточного Казахстана опасаются за свой скот из-за появления в регионе волков.

