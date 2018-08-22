Сколько детей пойдут в первый класс в этом году

Порог школы впервые переступят 350 тыс первоклассников.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, во время заседания Правительства сообщил о готовности школ к новому учебному году, сообщает Bnews.kz.

"В первые классы идут 350 тыс детей. Со школьной формой никаких изменении нет", - сказал Ерлан Сагадиев.

Также, во время заседания министр сообщил о состоянии дошкольных учреждений на 2018 год.

"В республике 10 301 дошкольных организаций с контингентом 898, 4 тыс детей, это на 6 % больше чем в прошлом году. Доля частных составляет 37 %, что на 6 % больше по сравнению с прошлым годом. Из этих, 6 727 государственных. Места в садиках "Балапан" и других удовлетворяют потребностям населения, но в других районах и сельских местах есть дисбаланс, это связано с миграцией, особенно в крупных городах. В Алматы и Астане есть дефицит", - доложил министр образования и науки РК.

На сегодняшний день, ремонт в дошкольных учреждениях по сообщению министра выполнен на 85 %. Всего из местного бюджета было выделено 1 млрд 300 млн тенге. Что касается среднего образования, то работы продолжаются согласно графику.

"Предусмотрен ремонт в 4 148 школах, проведён в 3 604 школах, что составляет 87 % готовности", - дополнил министр.

Как отметил Ерлан Сагадиев, к 1 сентября все ремонтные работы закончатся. Областным акимам он поручил держать этот вопрос на контроле. На сегодняшний день ведётся апробация учебников 4, 9, 10 классов. Педагоги в школах проходят соответствующие курсы и они готовы.

"По готовности педагогических кадров, всего учителей 285 996, потребность - 4952 педагога. Для облегчения работы учителей предусмотрены следующие меры: учителя не будут совершать подворовой обход, рейтинги отменены. Теперь, министерство со своей стороны, впервые, утвердило перечень учебников, документов, которые учителя должны заполнять. Это всего пять видов документаций", - говорится в докладе.

Также в текущем году подняли зарплату педагогам на 30 %, вводится новая система аттестации.

"Новая квалификационная категория, предусматривающая повышение зарплаты. В мае месяце 36 тыс прошли успешно аттестацию – это 63 % от общего количества. С 1 сентября, успешно сдавшие аттестацию педагоги будут получать доплату", - сказал он.

Как он отметил, в настоящее время в регионах открываются кабинеты робототехники и программирования. И, кроме того, всё это будет бесплатно и доступно. В тех школах, где нет доступа к Интернету, будут вручную заполнять учебники и журналы.

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