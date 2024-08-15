Сколько детей пойдут в первый класс в Астане

На начало учебного года в столице насчитывается 187 школ, в которых обучается 282 150 учащихся. Из них 110 школ – государственные (233 006 детей), 70 школ – частные (42 674 ребенка) и 7 республиканские (6 470 детей). Об этом сообщили на августовском форуме педагогов 2024 года.

В новом 2024-2025 учебном году в первый класс общеобразовательных школ планируется принять 28 тысяч детей. На сегодняшний день принято 24 100 заявлений.

Руководитель Управления образования столицы Касымхан Сенгазыев отметил, что на конец прошедшего учебного года в городе функционировало 8 трехсменных и 16 переуплотненных школ. Дефицит в школах составлял 27 800 ученических мест. Для решения данного вопроса в текущем году ведется строительство 32 объектов почти на 100 тыс. ученических мест в две смены. Из них до конца года запланирован ввод в эксплуатацию более 20 школ.

В сентябре будет введено в эксплуатацию 12 школ на 15 850 мест в одну смену (3 – БИП, 8 – комфортных школ, 1 – частная школа). В декабре дополнительно будет введено в эксплуатацию 9 школ на 14 440 мест в одну смену (7 комфортных школ, 2 частных школы)", – сказал заместитель руководителя управления.

Таким образом, до конца текущего года будут решены вопросы 6 трехсменных, 9 переуплотненных школ. Вопросы дефицита мест по двум трехсменным школам и семи переуплотненным будут решены в 2025 году.

Всего по проекту "Комфортная школа" будет построено 24 школы на 90 тыс. мест (2024-2025 гг.). 15 из них будут расположены в динамично развивающихся районах Есиль (6 школ) и Нура (9 школ).





"Кроме того, за 2024 год проведены ремонтные работы на 33 объектах образования. Из них проведен капитальный ремонт двух школ, текущий ремонт 31 школы. На сегодняшний день все работы завершены в 25 учреждениях образования, остальные 8 будут завершены до 25 августа", – отметил Касымхан Сенгазыев.