Сколько школьников обеспечат бесплатным питанием в грядущем учебном году

Всего бесплатным горячим питанием за счет местных бюджетов и спонсорских средств будут охвачены 495 086 или 17,6% школьников.

О ходе подготовки к началу 2018/19 учебного года в ходе заседания Правительства под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева доложил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

Министерством образования и науки совместно с акиматами областей, Астаны, Алматы и Шымкента на системной основе ведется работа по подготовке организаций образования к началу нового учебного года.

Для закупа учебников для 3, 6, 8-х классов выделено 28,6 млр тг. Мониторинг отгрузки учебников министерством ведется на ежедневной основе. Так, на 20 августа отгрузка учебников из издательств составляет 82,7%.

Бесплатным горячим питанием планируется обеспечить 275 876 человек, что составляет 95,2% отдельных категорий обучающихся.

«Всего бесплатным горячим питанием за счет местных бюджетов и спонсорских средств будут охвачены 495 086 или 17,6% школьников и 9535 – бесплатным буфетным питанием, в их числе дети из социально незащищенных семей и учащиеся начальных классов. Остальным учащимся местные исполнительные органы организуют школьное питание за счет родительской платы. В трех регионах республики по инициативе акимов бесплатное горячее питание организовано для всех учащихся начальных классов», — сказал Е. Сагадиев.

Для детей школьного возраста, проживающих в сельских населенных пунктах, где нет школ, организован подвоз для 24 048 (98%) школьников детей, в том числе 20 640 детей охвачены ежедневным подвозом к школе и обратно домой, 3408 проживают в пришкольных интернатах.

По данным Министерства образования, в республике функционируют 824 колледжей, контингент обучающихся в колледжах 489,2 тысяч человек. В текущем году планируется открытие 8 колледжей (5 государственных и 3 частных). План приема по госзаказу составляет более 100 тыс. мест, из них 70% выделены на технические, технологические и сельскохозяйственные специальности.

В Казахстане функционируют 131 высших учебных заведений: национальных — 10, государственных — 31, негражданских — 14, АОО — 1; международный — 1; акционированных — 18, частных — 56. Контингент обучающихся в 2017/18 учебном году составил 534 421 человек.

По итогам рассмотрения вопроса премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что до начала нового учебного года остается неделя. Все текущие вопросы необходимо решить до 1 сентября.

В связи с этим, акимам поручено взять на личный контроль вопросы подготовки организаций образования к новому учебному году, в том числе своевременного завершения их ремонта.

Министерству образования и науки необходимо продолжить контроль по качественной подготовке школ к новому учебному году. Под особый контроль поручено взять вопрос обеспеченности школ учебниками.

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