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Когда всех младшеклассников в Казахстане обеспечат бесплатным питанием

Когда всех младшеклассников в Казахстане обеспечат бесплатным питанием Фото: primeminister.kz
В Казахстане 100% учащихся начальных классов будут охвачены бесплатным питанием с 1 сентября 2023 года. Об этом 14 августа 2023 года заявили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

"По поручению главы государства с 1 сентября текущего года планируется организовать бесплатное питание для более 1,5 млн учащихся из малообеспеченных семей, а также обучающихся начальных классов независимо от социального статуса", – говорится в сообщении.

Стоимость бесплатного питания по республике в среднем составит 577 тенге, максимальная цена предусмотрена в Алматы – 800 тенге.

"В предыдущих годах охват бесплатным питанием учащихся 1-4 классов составлял 56,6%. Это школьники городов Астана, Алматы и Шымкент, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытау, Кызылординской и Атырауской областей. В целях исполнения поручения Главы государства проделана работа по обеспечению бесплатным питанием учащихся оставшихся регионов, тем самым будет с нового учебного года будет достигнут 100% показатель".Руководитель управления Комитета по охране прав детей Дана Мактаева

Как отмечается, на сегодня министерством прорабатывается вопрос повышения качества школьного питания.

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