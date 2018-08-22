При поступлении в школу прописка не требуется

Об этом рассказал вице-министр образования и науки.

Вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов ответил на жалобу о том, что некоторые дети в Астане не смогли поступить в первый класс из-за отсутствия прописки, передает Спутник.

"Что касается приема в первые классы – здесь надо основываться только на законодательстве. У нас есть закон об образовании, 127-е постановление правительства, типовые правила приема. В них не указано, что родители должны сдавать документы, о которых вы сказали – прописка не требуется. Родители имеют право отдавать детей в любые организации образования по своему желанию", — пояснил чиновник.

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Вместе с тем он отметил, что ребенку могут отказать в поступлении в связи с переполненностью школ.

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