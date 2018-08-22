При поступлении в школу прописка не требуется
Об этом рассказал вице-министр образования и науки.
Фото : Образование 2019 года22 августа 2018, 14:26
Вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов ответил на жалобу о том, что некоторые дети в Астане не смогли поступить в первый класс из-за отсутствия прописки, передает Спутник.
"Что касается приема в первые классы – здесь надо основываться только на законодательстве. У нас есть закон об образовании, 127-е постановление правительства, типовые правила приема. В них не указано, что родители должны сдавать документы, о которых вы сказали – прописка не требуется. Родители имеют право отдавать детей в любые организации образования по своему желанию", — пояснил чиновник.
Читайте также:
Сколько школьников обеспечат бесплатным питанием в грядущем учебном году
Вместе с тем он отметил, что ребенку могут отказать в поступлении в связи с переполненностью школ.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4933672-c027102aa19ebd584547a8df65d4cb28
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...