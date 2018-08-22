Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

При поступлении в школу прописка не требуется

Об этом рассказал вице-министр образования и науки.

Фото : Образование 2019 года22 августа 2018, 14:26

Вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов ответил на жалобу о том, что некоторые дети в Астане не смогли поступить в первый класс из-за отсутствия прописки, передает Спутник.

"Что касается приема в первые классы – здесь надо основываться только на законодательстве. У нас есть закон об образовании, 127-е постановление правительства, типовые правила приема. В них не указано, что родители должны сдавать документы, о которых вы сказали – прописка не требуется. Родители имеют право отдавать детей в любые организации образования по своему желанию", — пояснил чиновник.

Читайте также:

Сколько школьников обеспечат бесплатным питанием в грядущем учебном году

Вместе с тем он отметил, что ребенку могут отказать в поступлении в связи с переполненностью школ.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты