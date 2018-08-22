Алматинец отсудил более 2 млн тг у российской клиники за оставленный в его теле предмет

Адвокат мужчины недоволен таким решением и будет подавать на апелляцию.

В апреле этого года редакция Zakon.kz выпускала новость о том, что казахстанец судится с новосибирской клиникой из-за металлического предмета, оставленного в его колене после операции. Решение суда по этому делу состоялось. Юрист, представлявший интересы Ерлана Тайкулакова, остался им недоволен.

Если кратко, то его случай Ерлана Тайкулакова состоял в том, что в 2016 году в российской клинике НИИТО ему провели операцию по восстановлению порванной передней крестообразной связки на левом коленном суставе. Спустя несколько месяцев колено стало его беспокоить, и обследования показали наличие инородного металлического предмета в прооперированном суставе. В клинике НИИТО, что, возможно, это кусок от инструмента, которым была произведена операция. Мужчине предложили извлечь данный предмет, оплатив лишь перелет. Но он, во избежание других инцидентов, захотел оперироваться повторно в Турции, где уже имел опыт лечения. Клинике Тайкулаков предложил оплатить расходы, связанные с Турцией. Но получил отказ и вынужден был обратиться в суд.

Решением Центрального районного суда Новосибирска исковые требования Тайкулакова были удовлетворены частично.

В редакцию обратился казахстанский юрист Нариман Закирьянов, представлявший интересы алматинца в России. Он остался недоволен решением.

"Мы обратились в суд о взыскании с клиники суммы порядка 3 млн рублей, однако у судьи на этот счет свое мнение и он удовлетворил исковые требования частично, на сумму около 400 тыс, рублей, однако это сумма не достаточна по мнению юриста. Я на протяжении года ездил в Новосибирск, и защищал интересы соотечественника в другой стране бесплатно. Имеется судебно-медицинская экспертиза, согласно которой у пациента сложилась янтрогентное осложнение и была установлена причинно-следственная связь между действиями клиники и оставлением инородного тела у пациента. Интересный факт, что ранее клиника предлагала эту сумму в рамках мирного урегулирования, конечно геофизик отказался ввиду того, что данная сумма недостаточна даже для проведении операции по устранению недостатков по операции, и теперь судья выносит такое же решение на эту же сумму, удивительное сходство", - написал юрист Закирьянов.

По его мнению, "клиника воспользовалась всеми ресурсами и способствовала в вынесении такого решения".

Теперь Нариман Закирьянов намерен добиться справедливости и подать апелляционную жалобу. Более того, если потребуется, он будет обращаться в суд в США.

"Также привлечь к ответственности производителя медицинского инструмента компанию Джонсон&Джонсон (Johnson&Johnson). Следующий иск будет подан на эту компанию, представительство которой находится в Москве. Надеемся также на положительный результат, однако есть небольшая загвоздка: компания "Depay Synthes", которая производит медицинский инструмент, входит в состав холдинга Джонсон&Джонсон (Johnson&Johnson), и, если суд вынесет определение о том, что ответчиком является не холдинг, придется иск подавать в Федеральный суд Майами, США, потому что, представительство "Depay Synthes" нет в России, их представляет J&J, однако, согласно законодательству, холдинг не несет ответственность за дочерние компании, входящие в состав холдинга", - отметил юрист.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!