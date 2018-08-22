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Казахстан и Россия подписали Протокол по изменениям в соглашение по «Байтереку»

Подписание данного документа позволит казахстанской стороне приступить к решению вопроса о финансировании проекта.

Фото : п/служба22 августа 2018, 16:44

В России на международном форуме «Армия-2018» состоялась встреча министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбута Атамкулова с генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В рамках мероприятия казахстанская и российская стороны подписали Протокол о внесении изменений и дополнений в Межправительственное соглашение о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек»», - говорится в сообщении.

Как отмечается, что подписание документа позволит казахстанской стороне приступить к решению вопроса о финансировании данного проекта.

На встрече стороны также обсудили ход реализации других совместных проектов и вопросы привлечения инвестиций на комплекс «Байконур».

Напомним, в настоящее время казахстанская делегация принимает участие в IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», который проходит с 21 по 26 августа 2018 года в г. Кубинка Московской области РФ. Предприятия оборонно-промышленного комплекса РК презентуют новые образцы вооружения и военной техники, имеющие экспортный потенциал.

Основным казахстанско-российским совместным космическим проектом на космодроме «Байконур» является проект создания КРК «Байтерек». Казахстанская сторона отвечает за модернизацию наземной космической инфраструктуры КРК «Зенит-М», а российская сторона за создание новой ракеты среднего класса РН «Союз-5».
13 июня 2017 года в ходе 5-го заседания МПК по комплексу «Байконур» российской стороной было предложено ускорить создание КРК «Байтерек» для обеспечения начала его летных испытаний в 2022 году с учетом возможности осуществления пилотируемых запусков. Казахстанская сторона данное предложение поддержала.
12 декабря 2017 года были утверждены Дорожная карта по реализации проекта «Байтерек» на 2017-2022 годы и Условия реализации проекта «Байтерек».
В настоящее время на основании решений, принятых в ходе 5-го заседания МПК по комплексу «Байконур», казахстанской стороной приняты все 243 объекта наземной космической инфраструктуры КРК «Зенит-М» на площадках 42, 43 и 45 космодрома «Байконур».


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