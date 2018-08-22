Бывший адвокат Трампа заявил, что совершил преступление по его указанию

Нынешний адвокат президента прокомментировал ситуацию.

Согласившийся на сделку со следствием бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил под присягой, что совершил преступление по указанию своего клиента, сообщил РИА Новости его юрист Лэнни Дэвис.

"Сегодня он (Коэн. — Прим. ред.) встал и дал показания под присягой, что Дональд Трамп дал ему указание совершить преступление, заплатив двум женщинам с целью повлиять на выборы. Если эти платежи были преступлением Майкла Коэна, то почему они не были преступлением Дональда Трампа?" — написал Дэвис в Twitter.

В свою очередь, нынешний адвокат Трампа Руди Джулиани отметил, что обвинения в адрес Коэна не содержат никаких обвинений в адрес действующего президента.

"Ясно, что, как отметил прокурор, действия господина Коэна отражают историю лжи и нечестности в течение значительного периода времени", — говорится в заявлении Джулиани.

Суть скандала

Во вторник представитель прокуратуры Нью-Йорка сообщил, что Коэн признался в попытке заставить "хранить молчание" двух женщин, располагавших информацией, которая могла бы "повлиять на кандидата в 2016 году". Никаких имен не называлось, но ранее широко обсуждались выплаты Коэна женщинам, обвинявшим Трампа в супружеской неверности. Действующий президент пытался дистанцироваться от этого и говорил, что не знал о таких выплатах.

В апреле ФБР обыскало дом и офис Коэна. Сотрудники ведомства конфисковали документы, которые, по данным СМИ, могли содержать записи телефонных разговоров юриста с Трампом, а также документ о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) и модели Карен Макдугал, которые утверждали, что состояли с Трампом в отношениях.

Также, по данным СМИ, Коэн тайно сделал аудиозапись разговора с Трампом, где они обсуждали выплаты Макдугал. Беседа проходила за два месяца до президентских выборов. Адвокаты Коэна обнаружили запись среди конфискованных у него материалов и отправили ее адвокатам Трампа.

В разговоре будущий президент произносит плохо слышимую фразу, которую стороны трактуют по-разному. Противники Трампа говорят, что он просит заплатить наличными, а его адвокаты утверждают, что он как раз сказал не платить наличными. В ответ на это Коэн несколько раз говорит "нет" и начинает фразу, которую Трамп перебивает словом "чек". На этом запись обрывается.

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