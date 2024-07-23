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Трамп заявил, что против Байдена совершен "переворот"

Трамп заявил, что против Байдена совершен &quot;переворот&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 13:50 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Бывший президент США Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты сенатор Джей Ди Вэнс считают, что произошел "переворот" против действующего президента Джо Байдена, сообщает Zakon.kz.

С таким утверждением он и кандидат в вице-президенты сенатор Джей Ди Вэнс выступили в совместном интервью Fox News.

"Своего рода да", – ответил экс-президент на вопрос журналиста, считает ли он, что в ситуации с Байденом можно говорить о перевороте.

Вэнс согласился с мнением Трампа.

В интервью каналу они также высказали свое мнение о том, что Байден был вынужден выбыть из предвыборной гонки и что невозможность исполнять обязанности президента оправдывает его отставку согласно 25-й поправке конституции США.

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Ранее Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США. В своем заявлении, которое он опубликовал в соцсети Х, Байден сообщил, что останется на посту президента до конца срока, но не будет добиваться переизбрания.

В качестве своего преемника он назвал вице-президента Камалу Харрис.

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