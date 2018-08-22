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Водителя подтопленного автобуса в Астане отстранили за излишнюю смелость

Замакима Астаны уверен, что он рисковал жизнями людей.

Фото : кадр видео22 августа 2018, 17:50

В акимате Астаны рассказали о мерах, принятых в отношении водителя автобуса, который повез пассажиров через большую лужу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Он отстранен от работы. Он должен был объехать. На улицу Момышулы, он мог объехать на Токпанова. Его судьбу решит руководство «Астана-ЛРТ», - сказал заместитель акима Астаны Коспан Айтмухаметов на пресс-конференции в СЦК.

Он отметил, что другие автобусы объехали затопленное место.

«Там были водители, которых попросили, они объехали. А водитель этого автобуса, он не послушал никого, проявил браваду, поехал по воде», - добавил К. Айтмухаметов. Он уверен, что водитель рисковал жизнями людей.

Напомним, в социальных сетях было опубликовано видео, которое запечатлело, как пассажиры вынуждены спасаться от попавшей в автобус дождевой воды.


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