Казахстанские предприниматели успешно провели переговоры в ОАЭ

Казахстанскую делегацию возглавил Консул РК в Дубай и Северных Эмиратах Мадияр Менилбеков.

Участие казахстанских предприятий в выставке ЭКСПО-2020 в Дубай обсуждалось в ходе торгово-экономической миссии Казахстана в ОАЭ, сообщает пресс-служба Внешнеторговой палаты Казахстана.

Организаторами миссии выступили Министерство по инвестициям и развитию РК, Консульство Казахстана в Дубай, НПП «Атамекен», Внешнеторговая палата Казахстана.

Казахстанскую делегацию, в состав которой вошли 12 крупных товаропроизводителей в области машиностроения, строительства, легкой и пищевой промышленности, возглавил Консул РК в Дубай и Северных Эмиратах Мадияр Менилбеков.

Со стороны ОАЭ приняли участие более 40 предприятий в сфере нефти и газа, строительства, лизинговые и частные транспортные компании, ряд торговых сетей. Арабский бизнес оказался заинтересован в импорте мяса, меда, металлоконструкций, оборудования для подготовки нефти, газа и воды и прочих товаров казахстанского производства.

Успешно прошли переговоры между Петропавловским заводом металлоконструкций и представителями ЭКСПО-2020. Сотрудники ТОО ГММОС Казахстан, ТОО «Топан», АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» встретились с представителями крупнейшей нефтяной компании Dragon Oil. А пищевики из «Green Shop», «Sun Bee Altai», «ДК Premium» и Национального центра здорового питания «SHARMAN» при Казахской академии питания посетили крупнейшие торговые сети ОАЭ «Carrefour», «Lulu» и «Union Coop».

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