Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ

На полях 28-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата глава государства встретился с министром инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов, управляющим директором холдинга ADQ Мухаммедом аль-Сувейди, сообщает Zakon.kz.

Выразив удовлетворение динамичным развитием инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ, собеседники уделили особое внимание реализации совместных инвестиционных проектов.

"Касым-Жомарт Токаев высоко оценил солидный пакет соглашений, подписанный между Казахстаном, ADQ и ее дочерними компаниями в рамках конференции, а также заявил о готовности поддерживать нынешнюю динамику расширения двусторонних связей", – говорится в тексте Акорды.
переговоры

Фото: Акорда

В ходе встречи было отмечено важное значение подписания Меморандума по развитию низкоуглеродной энергетики общей мощностью 10 ГВт на территории Казахстана, а также межправительственного соглашения по проекту ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт.

По мнению президента, устойчивое партнерство с AD Ports Group играет важную роль в превращении портов Актау и Курык в главный морской хаб на Каспийском море.

Собеседники также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов Presight и "Самрук-Казына", а также стратегических соглашений с участием QazaqGaz и "Қазақстан темір жолы" в области искусственного интеллекта.

Глава государства заявил, что государство всегда будет оказывать поддержку инвесторам, работающим в Казахстане.

Выступая 1 декабря на Всемирном климатическом саммите в выставочном центре Dubai Expo City, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о глобальном кризисе.

Читайте также

Казахстан и Эмираты будут сотрудничать в области низкоуглеродной экономики
Саткалиев: Казахстан и Эмираты будут сотрудничать в области низкоуглеродной экономики
В Казахстане началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру
В Казахстане началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру
небо, облака, самолет
Зарубежные авиакомпании получили право выполнять полеты в крупные города Казахстана без ограничений
Мухит Турсынали
Токаев Касым-Жомарт ОАЭ
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Зима по расписанию: морозы до минус 21 градуса придут в Казахстан
Зима по расписанию: резкое похолодание до -21° ожидается в Казахстане
Казахстан тенге кредиты
Кому запретят брать кредиты в Казахстане
Киркоров оригинально поздравил дочь с днем рождения
Киркоров оригинально поздравил дочь с днем рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: