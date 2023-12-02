Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ

На полях 28-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата глава государства встретился с министром инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов, управляющим директором холдинга ADQ Мухаммедом аль-Сувейди, сообщает Zakon.kz.

Выразив удовлетворение динамичным развитием инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ, собеседники уделили особое внимание реализации совместных инвестиционных проектов.

"Касым-Жомарт Токаев высоко оценил солидный пакет соглашений, подписанный между Казахстаном, ADQ и ее дочерними компаниями в рамках конференции, а также заявил о готовности поддерживать нынешнюю динамику расширения двусторонних связей", – говорится в тексте Акорды.

Фото: Акорда

В ходе встречи было отмечено важное значение подписания Меморандума по развитию низкоуглеродной энергетики общей мощностью 10 ГВт на территории Казахстана, а также межправительственного соглашения по проекту ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт.

По мнению президента, устойчивое партнерство с AD Ports Group играет важную роль в превращении портов Актау и Курык в главный морской хаб на Каспийском море.

Собеседники также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов Presight и "Самрук-Казына", а также стратегических соглашений с участием QazaqGaz и "Қазақстан темір жолы" в области искусственного интеллекта.

Глава государства заявил, что государство всегда будет оказывать поддержку инвесторам, работающим в Казахстане.

Выступая 1 декабря на Всемирном климатическом саммите в выставочном центре Dubai Expo City, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о глобальном кризисе.

