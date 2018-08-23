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В Кокшетау выявили наркопритон

Всего в текущем году полицейские выявили четыре таких наркопритона, а хозяева квартир привлечены к уголовной ответственности.

Фото : ТВ Центр23 августа 2018, 18:52

Квартира, в которой 45-летний горожанин организовал наркопритон, была выявлена в результате совместных рейдовых мероприятий, проводимых полицейскими и сотрудниками прокуратуры г. Кокшетау, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление по борьбе с наркобизнесом ДВД Акмолинской области.

В ходе несанкционированного обыска помещения правоохранителями были обнаружены и изъяты предметы, используемые для изготовления и потребления наркотиков, в том числе шприцы и пластиковые бутылки с жидкостью со специфическим запахом. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

В отношении хозяина квартиры проводится досудебное расследование по ст. 302 ч.1 УК РК (организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и предоставление помещений для тех же целей). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Всего в текущем году полицейские выявили четыре таких наркопритона, а хозяева квартир привлечены к уголовной ответственности.

Стоит отметить, что в ходе рейдовой отработки с участием сотрудников подразделения по борьбе с наркобизнесом, ювенальной полиции и прокуратуры города были проверены также другие возможные места организации и содержания притонов для потребления наркотических средств, в том числе чердаки, подвальные помещения, гаражи. Не остались без внимания развлекательные заведения города и ночные клубы.


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