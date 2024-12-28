#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
521.81
543.67
5.05
Происшествия

Деятельность наркопритона пресекли полицейские в Кызылорде

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 10:41 Фото: Zakon.kz
Полицейские пресекли деятельность наркопритона в Кызылорде, который организовали в одном из жилых домов города, сообщает Zakon.kz.

При обыске у хозяев обнаружили и изъяли мешок с растительным веществом, неизвестную жидкость, вещество в металлической чаше, газовую плиту, шприцы и другие вещественные доказательства.

"По результатам экспертизы изъятые вещества оказались высушенной марихуаной весом в два килограмма и 25,5 миллилитра наркотической жидкости – опиум", – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Проводится досудебное расследование. Подозреваемых заключили под стражу на два месяца.

100 кг высушенной марихуаны нашли полицейские на территории фермерского хозяйства в городе Шу Жамбылской области. Наркотики были спрятаны под сеном. По словам работника, они принадлежат владельцу хозяйства, которого ранее уже задержали.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
100 кг марихуаны обнаружили под сеном в Жамбылской области
Происшествия
09:25, Сегодня
100 кг марихуаны обнаружили под сеном в Жамбылской области
Сотрудники охранной службы попали в аварию во время выезда на вызов
Происшествия
05:29, Сегодня
Сотрудники охранной службы попали в аварию во время выезда на вызов
Многострадальная чайхана: очередному наезду подверглось заведение в Алматы
Происшествия
03:29, 28 декабря 2024
Многострадальная чайхана: очередному наезду подверглось заведение в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: