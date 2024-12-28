Деятельность наркопритона пресекли полицейские в Кызылорде

Полицейские пресекли деятельность наркопритона в Кызылорде, который организовали в одном из жилых домов города, сообщает Zakon.kz.

При обыске у хозяев обнаружили и изъяли мешок с растительным веществом, неизвестную жидкость, вещество в металлической чаше, газовую плиту, шприцы и другие вещественные доказательства.

"По результатам экспертизы изъятые вещества оказались высушенной марихуаной весом в два килограмма и 25,5 миллилитра наркотической жидкости – опиум", – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Проводится досудебное расследование. Подозреваемых заключили под стражу на два месяца.

100 кг высушенной марихуаны нашли полицейские на территории фермерского хозяйства в городе Шу Жамбылской области. Наркотики были спрятаны под сеном. По словам работника, они принадлежат владельцу хозяйства, которого ранее уже задержали.