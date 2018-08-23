Назарбаев: В мире полицейский - друг человека, а у нас кто?

Глава государства раскритиковал работу казахстанских полицейских.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев раскритиковал работу казахстанских полицейских, приводя в пример реформу правоохранительных органов в Грузии. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Глава государства провел в Атырауской области совещание по вопросам социально-экономического развития. При этом Назарбаев имел в виду общую ситуацию по стране, а не конкретно в этом регионе.

- В мире полицейский - это друг человека, гражданина на улице. А у нас кто? Я всегда привожу в пример, в Грузии был эксперимент полицейских. Всех уволили до одного, - объяснил Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев также прокомментировал качество дорог:

- Хорошие программы. Но на местах не работают. Я запустил пилотный проект в двух акиматах, сказал: «Есть бюджет, сделай, сколько тебе надо для управления? Всё остальное дай, чтобы поднять зарплаты чиновникам». В отделе сидят 15 человек. Тащат трое. Умный писать может. Зато сколько сэкономишь. Ещё автомобиль под задницу надо.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!