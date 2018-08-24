Британский суд: Ильяс Храпунов должен выплатить 500 млн долларов БТА Банку

Согласно судебным документам, Ильяс Храпунов вступил в сговор с бывшим председателем БTA Банка и помог ему в хищении более 6 миллиардов долларов.

В четверг, 23 августа, британский Верховный суд постановил, что сын беглого экс-мэра Алматы Виктора Храпунова Ильяс Храпунов должен выплатить БТА Банку около 500 миллионов долларов за пособничество Аблязову, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте newsweek.com, Ильяс Храпунов вступил в сговор с бывшим председателем БTA Банка и помог ему в хищении более 6 миллиардов долларов.

"Судебные документы свидетельствуют о том, что некоторые фонды, возможно, были отмыты через империю недвижимости президента Дональда Трампа... ...В четверг британский Верховный суд постановил Храпунову выплатить БТА Банку около 500 миллионов долларов за то, что он помог Аблязову похитить денежные средства", - сказано в статье.

При этом отмечается, что в этом Храпунову помог английский бухгалтер. Некий господин Аггарвал хорошо разбирался в использовании оффшорных компаний и других организаций, с помощью которых можно было бы скрыть истинного владельца компаний.

"Г-н Аггарвал оказал услуги господину Храпунову, и господин Храпунов сказал господину Аггарвалу, что он действует от имени нескольких клиентов, но не раскрывает правду, а именно, что его настоящим клиентом был фактически Аблязов", - сказано в судебных документах.

В настоящее время в Алматы заочно судят Виктора и Лейлу Храпуновых. Также на скамье подсудимых их родственник Айяра Ильясов и еще 9 человек. Супругов Храпуновых обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов. Виктору Храпунов, Лейле Храпуновой и Айяру Ильясову заочно избрана мера пресечения в виде ареста (содержание под стражей). В отношении других фигурантов дела мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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